وجهت النجمة الأمريكية مادونا رسالة عاطفية ومؤثرة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي إلى البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، داعية إياه إلى زيارة قطاع غزة لتسليط الضوء على معاناة الأطفال الذين يواجهون سوء التغذية الحاد وسط الحصار والحرب المستمرة.

وكتبت النجمة الأمريكية الشهيرة في منشورها: «أيها الأب الأقدس، من فضلك اذهب إلى غزة وأحضر نورك للأطفال قبل فوات الأوان، كأم، لا أستطيع تحمل رؤية معاناتهم. أطفال العالم ينتمون إلى الجميع، أنت الوحيد بيننا الذي لا يمكن رفض دخوله، نحتاج إلى فتح بوابات المساعدات الإنسانية بالكامل لإنقاذ هؤلاء الأطفال الأبرياء، لم يعد هناك وقت».

وأضافت مادونا، التي تزامن منشورها مع الاحتفال بعيد ميلاد ابنها روكو الخامس والعشرين، أنها لا تسعى لتوجيه اللوم أو اتخاذ طرف في الصراع، بل تهدف إلى لفت الانتباه إلى الأزمة الإنسانية، قائلة: «أنا لا أوجه أصابع الاتهام أو ألقي اللوم أو أنحاز، الجميع يعاني، بما في ذلك أمهات الرهائن، أدعو لإطلاق سراحهم أيضًا، أحاول فقط بذل ما في وسعي لمنع هؤلاء الأطفال من الموت جوعًا»، كما أعلنت عن تبرعها لمنظمات إنسانية تعمل في غزة، داعية متابعيها لدعم هذه الجهود.

وجاء نداء مادونا في ظل تقارير صادمة عن تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تم تشخيص إصابة نحو 12,000 طفل دون سن الخامسة بسوء التغذية الحاد في يوليو الماضي، منهم 2,500 يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، وهو الشكل الأكثر خطورة. وأشارت منظمة اليونيسف إلى أن جميع الأطفال دون سن الخامسة في غزة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد، وهي حالة لم تكن موجودة تقريبًا قبل الحرب.

واستجاب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، لمنشور مادونا على منصة «إكس»، معربًا عن شكره لها على «رحمتها وتضامنها والتزامها برعاية المتضررين من أزمة غزة، خصوصاً الأطفال».

من جانبه، كان البابا ليو الرابع عشر قد أعرب في وقت سابق عن قلقه العميق إزاء الوضع في غزة، داعيًا إلى وقف إطلاق النار الفوري واحترام القانون الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين ومنع العقاب الجماعي.

وتأتي هذه الرسالة في سياق الصراع المستمر في غزة، وشن إسرائيل حربًا غاشمة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، تمارس فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارًا مشددًا وقصفًا مكثفًا أدى إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، وتسبب في أزمة إنسانية حادة. ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قتلت إسرائيل أكثر من 61,500 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، ويُعتقد أن 11,000 آخرين مدفونون تحت الأنقاض. وتشير تقديرات الخبراء إلى أن العدد الفعلي للضحايا قد يصل إلى 200,000.