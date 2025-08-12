تخوض مدينة نيويورك حربًا شاملة ضد الجرذان التي غزت شوارعها وحدائقها وأزقتها، عبر إستراتيجية متكاملة تهدف إلى الحد من انتشارها، وأبرزها حرمانها من مصادر الغذاء التي تعتمد عليها بشكل أساسي.

وتُعد إزالة القمامة من الأرصفة، وإغلاق مداخل المباني، وزيادة وعي السكان، من أبرز الأساليب المعتمدة، إذ تشير كارولين براغدون، مديرة قسم مكافحة الآفات في البلدية، إلى أن «خفض إمكانية وصول الجرذان إلى الطعام يؤدي إلى إجهادها وانخفاض تكاثرها».

وفي حي «هارلم» شمالي مانهاتن، تُطبّق خطة تجريبية تشمل استخدام تطبيقات لرسم خرائط أماكن نشاط القوارض، وتجارب على وسائل كيميائية تحدّ من قدرتها على التكاثر.

وتقول إحدى السكان، جيسيكا سانشيز، إن التغيير بات ملموسًا: «لم أعد أرى الجرذان كما في السابق عند إخراج القمامة».

وتعتمد الجرذان في غذائها على مكونات النظام الغذائي البشري نفسه تقريبًا، ما يجعل القمامة المتروكة مصدرًا غنيًا لبقائها وتكاثرها، إذ يمكن للجرذة الواحدة إنجاب نحو 60 جرذًا سنويًا.

ومنذ عام 2022، أطلقت المدينة «ثورة على النفايات»، شملت منع ترك أكياس القمامة في الشوارع، واستبدالها بحاويات بلاستيكية تستوعب 70% من النفايات المنزلية. ورافق ذلك نشر 70 مفتشًا مزودين بتطبيقات لرصد أماكن الجرذان بدقة.

وتعمل البلدية أيضًا على دراسة سلوك تغذية القوارض، عبر مراقبة تفضيلات الطعام لديها، لتحسين فاعلية وسائل المكافحة.

وأثمرت هذه الإجراءات انخفاضًا ملحوظًا في بلاغات السكان، بنسبة 25% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، بحسب بيانات رسمية، في حين يُعد الحي الصيني المثال الأنجح في السيطرة على هذه المشكلة.

وخصصت نيويورك ميزانية بلغت 4.7 مليون دولار لعام 2025 لمكافحة القوارض، في إشارة إلى التزامها المستمر بمحاربة هذه الظاهرة المزعجة.