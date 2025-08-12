توصل باحثون في جامعة كومبلوتنسي الإسبانية إثر نتائج تجربة سريرية أجروها خلال دراسة لهم إلى فاعلية علاج مركب يجمع بين دواء «أتيزوليزوماب» للعلاج المناعي ودواء «لوربينيكتيدين» للعلاج الكيميائي في تقليل خطر الوفاة بسرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة في مراحله المتقدمة.

وشملت الدراسة 660 مريضا من 93 موقعا حول العالم، حيث قُسم المرضى إلى مجموعتين، تلقت المجموعة الأولى دواء «أتيزوليزوماب» فقط، بينما تلقت المجموعة الثانية العلاج المركب.

وأظهرت نتائج الدراسة انخفاضا في خطر تطور المرض بنسبة 46 %، وتقليص خطر الوفاة بسببه بنسبة 27 %، وارتفاع متوسط مدة البقاء على قيد الحياة من 10.6 شهر إلى 13.2 شهر.

ومن جهته أعرب البروفيسور رافاييل كاليفانو، الباحث الرئيسي في الدراسة، عن أمله في اعتماد العلاج قريبا، مشيرا إلى أن النتائج توفر أملا جديدا للمرضى الذين يعانون خيارات علاج محدودة.

يشار إلى أن سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة هو نوع عدواني يمثل نحو 15 % من جميع حالات سرطان الرئة، ويصعب علاجه بسبب أن التشخيص غالبا يتم في مراحل متقدمة.