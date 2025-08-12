أعلنت السلطات التركية، السيطرة على 45 حريق غابات من أصل 55 اندلعت أمس (الإثنين) في عدة مناطق من البلاد.

وأوضح وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي أنه توجه إلى مركز إدارة الحرائق لتقييم الموقف عقب اجتماع الحكومة، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة الكاملة على معظم الحرائق، فيما لا تزال تكافح عددا منها في ولايات تشاناق قلعة ومانيسا وأدرنة.

وبين أن السيطرة تمت بشكل نسبي على حرائق اندلعت في قضائي أيواجق وأزينه بولاية تشاناق قلعة، وقضاء مودورنو بولاية بولو، وقضاء غوكسون بولاية قهرمان مرعش، وقضاء ميلاس بولاية موغلا، وقضاء يايلاداغي بولاية هطاي، ومنطقة شهزادلار بولاية مانيسا.

وأضاف الوزير أن الجهود مستمرة للسيطرة على الحرائق في مركز ولاية تشاناق قلعة وقضاء داردانوس في الولاية ذاتها، إضافة إلى قضاء سوما بمانيسا، وقضاء أنز بأدرنة، مؤكدا أن فرق الإطفاء تبذل أقصى طاقاتها للسيطرة عليها في أقرب وقت ممكن.

وأشار يوماقلي إلى أن تركيا تمر بأسبوع شديد الخطورة فيما يتعلق بحرائق الغابات، لافتا إلى استمرار المخاطر خلال الأيام المقبلة، وداعيا المواطنين إلى تجنب أي تصرفات قد تشعل الحرائق.