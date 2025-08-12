اندلع حريق في منزل في مقاطعة تشارلز بولاية ماريلاند الأمريكية ما أسفر عن مقتل أربعة أطفال وراشدين اثنين، بحسب ما أفادت به السلطات.

وأعلنت قناة «دبليو تي أو بي» التلفزيونية بأن شخصا واحدا تمكن من الفرار من الحريق الذي تم الإبلاغ عنه نحو الساعة 8:40 صباحا في المنزل الواقع في والدورف، على بعد نحو 88 كيلومترا جنوب بالتيمور.

واستغرق نحو 70 من رجال الإطفاء أكثر من ساعة للسيطرة على النيران. وتم نقل أحد رجال الإطفاء إلى المستشفى، فيما تم علاج أول مستجيب آخر في مكان الحادث لإصابته بجروح غير محددة.

ولا يزال التحقيق جاريا للوقوف على سبب الحريق. وقال نائب رئيس إدارة الإطفاء في الولاية أوليفر ألكير إن الحريق نشأ في الجانب الأيمن من المنزل داخل شرفة مغلقة.

ولم يجر الكشف عن أعمار وأسماء الضحايا حتى مساء الأحد.