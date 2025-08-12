في إنجاز جراحي استثنائي، نجح فريق طبي بمستشفى في دلهي بالهند، في إجراء عملية نادرة ومعقدة لاستئصال ورم ليفي يزن 18.5 كيلوغرام من امرأة تبلغ من العمر 56 عاما، وهو ما يعادل وزن خمسة أطفال حديثي الولادة، في إنجاز يُعد من أكبر عمليات استئصال الأورام الليفية الرحمية المسجلة عالميا خلال السنوات الست الماضية.

وعانت المريضة من أعراض مزمنة على مدى ست سنوات، شملت ألما شديدا في الحوض، وصعوبة في الحركة، وانتفاخا كبيرا في البطن ظنته في البداية مجرد «انتفاخ عادي»، مع تفاقم الأعراض التي تضمنت ضغطا على الأمعاء والمثانة والحالب، أدت إلى تقييد أنشطتها اليومية بشكل كبير.

وكشفت الفحوصات الطبية عن وجود ورم ليفي ضخم في الرحم، أدى إلى تشوه شديد في تشريح الأعضاء الداخلية، وقاد العملية الجراحية الدكتور دينيش كانسيل، المدير الأول ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد والجراحة بالمنظار، بمساندة فريق متعدد التخصصات يضم أطباء من أقسام المسالك البولية، التخدير، والعناية المركزة.

وأوضح الدكتور كانسيل أن «الورم كان أكبر وأكثر تعقيدا مما أظهرته الفحوصات الأولية، مع وجود التصاقات داخلية من جراحات سابقة، ما جعل العملية أكثر تحديا»، استغرقت العملية، التي تطلبت تخطيطا دقيقا واتخاذ قرارات فورية في غرفة العمليات، عدة ساعات، وتم خلالها استئصال الورم بنجاح دون مضاعفات كبيرة.

والأورام الليفية الرحمية، المعروفة أيضا باسم الليوميوما أو الأورام العضلية، هي أورام حميدة تنمو في جدار الرحم أو داخله، وتُعد من أكثر الاضطرابات النسائية شيوعا، حيث تصيب ما بين 40 إلى 80% من النساء ذوات الرحم، خصوصا في سن 30 إلى 50 عاما، ويراوح حجم هذه الأورام بين صغيرة كالبذرة إلى كبيرة بحجم البطيخ، ويمكن أن تكون دون أعراض أو تسبب أعراضا شديدة مثل النزيف الغزير، وآلام الحوض، وضغط الأعضاء المجاورة.

وعلى الرغم من شيوعها، فإن الأورام الليفية الكبيرة جدا مثل هذه الحالة نادرة للغاية وتتطلب خبرة جراحية عالية بسبب تعقيدات مثل الالتصاقات والتشوهات التشريحية، وفي السنوات الأخيرة، تطورت تقنيات الجراحة طفيفة التدخل، مثل الجراحة بالمنظار، لكن الحالات الضخمة مثل هذه تظل تتطلب جراحة مفتوحة بسبب حجم الورم والمضاعفات المحتملة.

ويعد استئصال ورم يزن 18.5 كيلوغرام إنجازا استثنائيا، حيث يُعتبر من بين أكبر الأورام الليفية المُستأصلة عالميا، متجاوزا حالات سابقة مثل استئصال ورم يزن 10.8 كيلوغرام تسبب في مضاعفات مثل الفشل الكلوي بسبب الضغط على الأعضاء.