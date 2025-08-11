شهدت المنطقة الغربية من تركيا، اليوم (الإثنين)، سلسلة من الهزات الارتدادية التي تجاوز عددها 200 هزة، بعد زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب إقليم باليكسير، الأحد، كان مركزه في قضاء صيندرغي، على عمق 11 كيلومترا تقريبا، تسبب في أضرار مادية وخسائر بشرية محدودة، مع استمرار حالة القلق بين السكان.





ووفقا لوكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، تم تسجيل 237 هزة ارتدادية حتى صباح الإثنين، منها 10 هزات بقوة تزيد على 4 درجات، بما في ذلك هزة بقوة 4.6 درجة، وقد شعر السكان بالهزات في مدن بعيدة مثل إسطنبول (200 كيلومتر شمالا)، إزمير، مانيسا، أوشاك، وبورصة. وأدى الزلزال الرئيسي إلى انهيار 16 مبنى، معظمها مهجور، وسقوط مئذنتي مسجدين في صيندرغي، ما زاد من حالة الهلع.





وأفادت تقارير لوسائل إعلام تركية بمصرع امرأة (81 عاما) بعد إنقاذها من تحت الأنقاض، وإصابة 29 شخصا آخرين، أربعة منهم يتلقون العلاج في المستشفى دون أن يكونوا في حالة حرجة.

وفعّلت إدارة الكوارث والطوارئ التركية خطة الاستجابة للكوارث التركية، حيث تم نشر أكثر من 300 من أفراد الإنقاذ و79 مركبة في المناطق المتضررة، وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين محتملين تحت الأنقاض، حيث تم إنقاذ أربعة أشخاص من مبنى منهار في صيندرغي، بينما تستمر الجهود للوصول إلى شخصين آخرين، ودعت السلطات السكان إلى تجنب دخول المباني المتضررة خوفا من هزات ارتدادية إضافية.





وتقع تركيا على عدة خطوط صدع رئيسية، بما في ذلك الصدع الأناضولي الشمالي، ما يجعلها واحدة من أكثر الدول عرضة للزلازل في العالم، وشهد إقليم باليكسير زلازل تاريخية مدمرة، مثل زلزال 1898 بقوة 7 درجات وزلزال ينيجه غونن عام 1953 بقوة 7.5 درجة.

وفي أبريل الماضي ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة بحر مرمرة قرب إسطنبول، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 359 آخرين، وفي فبراير 2023، تسبب زلزال بقوة 7.8 درجة في مقتل أكثر من 53,000 شخص في جنوب شرق تركيا وشمال سورية.





وأثار الزلزال وهزاته الارتدادية حالة من القلق في باليكسير وإسطنبول، حيث خرج السكان إلى الشوارع بعد الهزة الأولى، كما أن التذكير بالزلازل السابقة زاد من المخاوف، خصوصا في إسطنبول التي تضم أكثر من 16 مليون نسمة وتُعتبر عرضة لخطر زلزال كبير محتمل.