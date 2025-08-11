في حادثة مروعة هزت منطقة المنونغاهيلا فالي بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وقع انفجار مدوٍّ في مصنع «كليروتون كوك وركس» أكبر منشأة لإنتاج فحم الكوك في أمريكا الشمالية، اليوم (الإثنين)، أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة العشرات بجروح خطيرة، بما في ذلك حروق من الدرجة الثالثة، وحصار عدد من العمال تحت الأنقاض.

بدأت الأحداث عندما اندلع حريق في المصنع، تبعه انفجار هائل أدى إلى انهيار أجزاء من المنشأة وتطاير الحطام، ووفقا لتقارير إدارة الطوارئ في مقاطعة أليغيني، تم نقل سبعة أشخاص إلى مستشفيات شبكة أليغيني الصحية، بينما أفادت مصادر أن العديد من المصابين يعانون من حروق شديدة من الدرجة الثالثة نتيجة التعرض للحرارة الشديدة والمواد الكيميائية المنبعثة.

وأرسلت السلطات 15 سيارة إسعاف من مقاطعة أليغيني، إضافة إلى وحدات إسعاف محلية ومروحيات طبية، للتعامل مع الحادث الذي وُصف بأنه «حادث إصابات جماعية» وأكدت السلطات أن اثنين من العمال لا يزالان في عداد المفقودين، بينما تستمر جهود الإنقاذ لتحرير آخرين محاصرين تحت الأنقاض.

وأعربت السلطات المحلية والوطنية عن حزنها العميق إزاء الحادث، ووصف السيناتور جون فيترمان، الذي كان عمدة بلدة برادوك المجاورة سابقا، الحادث بأنه «مأساة مطلقة»، متعهدا بدعم العمال وأسرهم، وكتب حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو على منصة «إكس»: «الوضع لا يزال نشطا، ونطلب من السكان المجاورين اتباع توجيهات السلطات المحلية، انضموا إليّ وزوجتي في الصلاة من أجل مجتمع كليروتون».

أثارت الحادثة مخاوف بيئية فورية، حيث أصدرت إدارة الصحة في مقاطعة أليغيني تحذيرات للسكان في دائرة نصف قطرها ميل واحد من المصنع، مطالبة إياهم بإغلاق النوافذ والأبواب، وتعديل أنظمة التكييف لإعادة تدوير الهواء الداخلي، لتجنب استنشاق الدخان والجزيئات الملوثة، ورغم ارتفاع مستويات التلوث حول المصنع، أكدت الإدارة أن مستويات السخام وثاني أكسيد الكبريت لم تتجاوز المعايير الفيدرالية للفترة قصيرة الأمد.

ويقع مصنع كليروتون كوك وركس على ضفاف نهر المنونغاهيلا، وهو أكبر منشأة لإنتاج فحم الكوك في أمريكا الشمالية، حيث ينتج 4.3 مليون طن سنويا ويوظف حوالى 1400 عامل، ويُعد فحم الكوك مكونا أساسيا في صناعة الصلب، حيث يتم تسخين الفحم في غياب الأكسجين لإنتاجه، وهي عملية تتطلب منشآت معقدة وتكنولوجيا متقدمة.

المصنع واجه على مر السنين انتقادات متكررة بسبب التلوث البيئي، في عام 2019، وافق على تسوية دعوى قضائية بقيمة 8.5 مليون دولار لتقليل انبعاثات السخام والروائح الكريهة، بعد حريق عام 2018 ألحق أضرارا بمعدات التحكم بالتلوث، ما تسبب في إطلاقات متكررة لثاني أكسيد الكبريت.