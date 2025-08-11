أظهرت دراسة طبية حديثة، أن تناول كوبين من عصير البنجر يوميًا يساعد بشكل فعّال على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.الدراسة، التي نشرها موقع «24.ae»، بيّنت أن البنجر يحتوي على نسبة عالية من النترات، التي تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، مما يساعد في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.وشملت الدراسة متطوعين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حيث لوحظ لديهم انخفاض ملحوظ في الضغط الانقباضي والانبساطي بعد أسبوعين فقط من تناول العصير بانتظام.وأفاد الباحثون، أن التأثير لم يكن محدودًا على الضغط فقط، بل لوحظ تحسن في الأداء البدني والوظائف القلبية، إضافة إلى زيادة النشاط العام لدى المشاركين. ويُوصى بشرب العصير طازجًا دون إضافات سكرية للحفاظ على فوائده الصحية. هذا الاكتشاف يعزز التوجه نحو العلاجات الطبيعية في دعم صحة القلب وتخفيف الاعتماد على الأدوية.