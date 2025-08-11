تواصل السلطات المصرية حملتها ضد صناع المحتوى المخالف على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المؤثرين عبر تطبيق «تيك توك» بتهم تتعلق بنشر مقاطع مصورة خادشة للحياء ومخالفة لقيم المجتمع.

آخر هذه القضايا كان توقيف البلوغر المعروف بـ«مونلي» في منطقة التجمع بالقاهرة، لاتهامه بمشاركة محتوى مسيء والتعاون مع «سوزي الأردنية» المتهمة بغسل الأموال، وذلك بعد ساعات من القبض على «لوشا»، و«لوليتا» إثر بلاغات مشابهة. كما شملت القائمة أسماء أخرى مثل «مداهم»، و«أم مكة»، و«علياء قمر»، و«بنت مبارك».

برلمانيا، أكد عضو اللجنة التشريعية عاطف المغاوري أن القوانين الحالية كافية لمحاسبة المخالفين دون الحاجة لتشريعات جديدة، مشدداً على تفعيلها بدلاً من اللجوء إلى سياسة الحجب. بينما لوّح رئيس لجنة الاتصالات أحمد بدوي بإمكانية حجب المنصة إذا استمر بث المحتوى المخالف، رغم حرص الدولة على دعم الاستثمار في مجال التكنولوجيا.

ويظل «تيك توك» منذ دخوله السوق المصرية عام 2018 أحد أكثر المنصات انتشاراً بين الشباب، لكنه يواجه جدلاً متزايداً بشأن محتوى يصفه منتقدوه بأنه يتعارض مع القيم المجتمعية.