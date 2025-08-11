تواجه الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات، مثل ماكدونالدز، كوكاكولا، أمازون، وآبل، دعوات للمقاطعة في الهند، حيث يثير رجال الأعمال ومؤيدو رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مشاعر مناهضة لأمريكا احتجاجًا على الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتُعد الهند، أكبر دول العالم سكانًا، سوقًا رئيسية للعلامات التجارية الأمريكية التي توسعت بسرعة لاستهداف شريحة متنامية من المستهلكين الأثرياء، الذين يرون في هذه العلامات رمزًا للتقدم الاجتماعي، حيث تُعتبر الهند السوق الأكبر لتطبيق واتساب التابع لشركة ميتا، بينما تمتلك دومينوز أكبر عدد من المطاعم مقارنة بأي علامة تجارية أخرى في البلاد.

تأتي هذه الدعوات بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسومًا جمركية بنسبة 50% على السلع الهندية، مما أثار استياء المصدرين وأضر بالعلاقات بين نيودلهي وواشنطن.

وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات فورية على تأثر المبيعات، تزايدت الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخارجها لتشجيع المنتجات المحلية ونبذ العلامات الأمريكية، ولم تستجب شركات مثل ماكدونالدز، وكوكاكولا، وأمازون، وآبل لطلبات التعليق.

في هذا السياق، دعا مانيش شوداري، مؤسس شركة «واو سكين ساينس»، عبر لينكدإن، إلى دعم المزارعين والشركات الناشئة لجعل «صنع في الهند» هوسًا عالميًا، مستلهمًا نجاح كوريا الجنوبية في منتجات الأغذية والتجميل.

وكتب رام شاستري، الرئيس التنفيذي لشركة «درايف يو»، إن الهند بحاجة إلى منصات محلية مثل تويتر وقوقل.

وفي خطوة رمزية، دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي، (الأحد)، في بنغالور إلى الاعتماد على الذات، مؤكدًا ضرورة إعطاء الأولوية لاحتياجات الهند.

ورغم هذه الاحتجاجات، افتتحت شركة «تسلا» صالة عرضها الثانية في نيودلهي بحضور مسؤولين من وزارة التجارة الهندية والسفارة الأمريكية.

وقادت مجموعة «سواديشي جاغران مانش»، المرتبطة بحزب «مودي»، مظاهرات صغيرة تدعو لمقاطعة العلامات الأمريكية، مع نشر قوائم عبر واتساب لعلامات هندية بديلة، لكن في ولاية أوتار براديش، أعرب راجات غوبتا (37 عامًا) أثناء تناوله القهوة في ماكدونالدز عن عدم اكتراثه بالاحتجاجات، معتبرًا أن الرسوم الجمركية شأن دبلوماسي لا ينبغي أن يؤثر على اختياراته الشخصية.