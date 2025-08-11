في واقعة غير مألوفة داخل أروقة محكمة بمقاطعة سيتشوان الصينية، اختار قاضٍ حلاً استثنائياً لحل خلاف زوجين على ملكية دجاجة واحدة، من بين 29 دجاجة يملكانها، وذلك ضمن إجراءات طلاق كان يسير نحو نهاية متوترة.

الزوجان، المعروفان باسم «تو» و«يانغ»، يعتمدان على تربية الدواجن كمصدر رئيسي لدخلهما، حيث يمتلكان معًا 53 طائرًا، تشمل 29 دجاجة، و22 إوزة، بالإضافة إلى بطتين.

وبينما تمكّن الطرفان من تقسيم الإوز والبط دون صعوبة، اصطدما بعقبة عند محاولة اقتسام الدجاج، وتحديدًا دجاجة واحدة زائدة عن القسمة.

الزوجة طالبت بالاحتفاظ بهذه الدجاجة تحديدًا، مدعية أنها كانت المسؤولة عن تربيتها. أما الزوج، فأصر على أنه شارك في رعايتها ويستحق نصيبه منها.

القاضي تشن تشيان، وأمام هذا الجدل غير المعتاد، قدّم خيارين: أن يتناول الطرفان الدجاجة معًا كوجبة أخيرة تجمعهما قبل الطلاق، أو أن يعوّض أحدهما الآخر ماليًا مقابل الاحتفاظ بالدجاجة.

فاجأ الزوجان الجميع حين قبلا بالخيار الأول، وقاما بطهي الدجاجة وتناولاها معًا، في لحظة اتسمت بالهدوء والاحترام، على خلاف ما كان متوقعًا في نزاعات الطلاق.

بعد الوجبة، اصطحب الزوج طليقته على دراجته الكهربائية إلى منزلها، في مشهد وُصف بأنه يحمل روحًا من التصالح والنُبل، حيث اتفقا على الاستقلال المادي، لكن مع الاستمرار في دعم بعضهما والحفاظ على علاقة صداقة.

القصة انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، وحصدت الكثير من التعليقات، كان من أبرزها تعليق ساخر: القاضي أنصف الجميع... إلا الدجاجة، فيما علّق آخر: ربما بعد تناول الحساء، فكرا في التراجع عن الطلاق؟.

تأتي هذه القصة في ظل تزايد معدلات الطلاق في الصين، حيث سجّلت البلاد أكثر من 3.6 مليون حالة طلاق خلال عام 2023، بارتفاع ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة، ما جعل من هذه القصة الطريفة نقطة ضوء وسط الأرقام القاتمة.