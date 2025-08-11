كشف مصدر مقرب من المطربة المصرية أنغام، تطورات حالتها الصحية، بعد خضوعها لعمليتين من أجل استئصال كيس على البنكرياس، في أحد المستشفيات الكبرى بألمانيا.

وقال المصدر لـ«عكاظ» إن الحالة الصحية للمطربة أنغام مستقرة ولا يوجد أي تدهور كما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها ستمكث في المستشفى حتى تتماثل الشفاء بشكل نهائي، وتغادر خلال الأيام القليلة القادمة استعداداً للعودة إلى مصر.

وأشار المصدر إلى أن عائلتها وأولادها ومديرة أعمالها راندا رياض بجوارها بالمستشفى حتى تتماثل للشفاء من وعكتها الصحية.

وكانت أنغام خضعت لعملية جراحية دقيقة أخيراً في ألمانيا ولا تزال تمكث تحت الملاحظة الطبية حتى الآن، مما أثار حالة من القلق بين جمهورها ومحبيها.

وحرص عدد من نجوم الفن على توجيه رسائل حب ودعم للمطربة أنغام في أزمتها الصحية، وكان على رأسهم الفنانة كندة علوش، يسرا، تامر حبيب، هاني شاكر، والإعلامية لميس الحديدي وغيرهم من نجوم الفن والإعلام.