في اكتشاف علمي بارز، تم العثور على السلمندر متعدد الخطوط (Many-lined Salamander)، وهو برمائي نادر كان يُعتقد أنه انقرض من فلوريدا، حيًا بعد غياب دام أكثر من 3 عقود منذ آخر مشاهدة موثقة له عام 1991.

وثّق باحثون هذا الاكتشاف في دراسة جديدة نُشرت في مجلة Florida Field Naturalist الصادرة عن جمعية فلوريدا لعلم الطيور، حيث عثر على 23 سلمندرًا في غابات شمال فلوريدا، في إنجاز يُعد الأول من نوعه خلال 33 عامًا.

تم العثور على السلمندرات في تيارات المياه السوداء الغامضة بمناطق الأراضي الرطبة في شمال فلوريدا، حيث أجرى الباحثون مسحًا متعدد السنوات (2022-2024) بالتعاون بين معهد الأبحاث التابع لهيئة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية، وهيئة كارولينا الشمالية لموارد الحياة البرية، وشركة خاصة للأخشاب.

ركزت الجهود على البحث في أكثر من 12 موقعًا في تيارات المياه السوداء بمقاطعات باكر، كولومبيا، ناسو، ويونيون، حيث كان السلمندر معروفًا سابقًا قبل اختفائه.

وأوضح الباحثون أن السلمندر متعدد الخطوط، المعروف بطباعه السرية ونمط حياته المائي، نادر حتى في مناطقه المعروفة، وتُعتبر فلوريدا الحد الجنوبي لمداه الجغرافي، ما يجعل مشاهدته استثنائية.

واستخدم الفريق تقنيات مسح متنوعة مثل الجرف، وصيد الشباك، والتجريف اليدوي، لكنه واجه تحديات بسبب ارتفاع منسوب المياه. للتغلب على ذلك، ابتكر الباحثون طريقة جديدة باستخدام أكياس شبكية مملوءة بأوراق متحللة، تُوضع في قاع التيارات لتقليد البيئة الموحلة التي يفضلها السلمندر.

ونجحت هذه الطريقة في العثور على 17 سلمندرًا في غابة أوسيولا الوطنية، و6 في غابة جون إم بيثيا الحكومية، منها 8 بالغة.

وعلى الرغم من هذا الإنجاز، يحذر الباحثون من أن استقرار المجموعة السكانية لا يزال غير واضح، حيث يُعتبر السلمندر نادرًا في فلوريدا ويواجه تهديدات من تدمير الموائل الرطبة وتغير المناخ.

وأشاروا إلى أن الأنواع التي تعيش على حدود مداها الجغرافي غالبًا لا تُمنح أولوية في جهود الحفاظ، لكن السلمندر متعدد الخطوط يُعد جزءًا فريدًا من تراث فلوريدا الطبيعي، وهو مدرج ضمن قائمة الأنواع الأكثر حاجة للحفاظ في الولاية.

وتُعد هذه الدراسة، التي نُشرت في Florida Field Naturalist، خطوة مهمة لفهم حالة السلمندر وتوزيعه، مع التأكيد على الحاجة إلى حماية موائله.

ويؤكد الباحثون أن استمرار جهود المسح والحفاظ ضروري لضمان بقاء هذا البرمائي النادر، الذي يُعد مؤشرًا على صحة النظام البيئي للأراضي الرطبة.