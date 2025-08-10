كثيرًا ما يُنظر إلى النساء على أنهن أكثر عاطفية أو اندفاعًا، لكن هذه السمات تختلف من شخص لآخر، وكشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة تكساس في إل باسو (UTEP) عاملا مفاجئا قد يكون وراء بعض السلوكيات الاندفاعية لدى النساء وهو تناول القهوة ليلًا.

ووجد الباحثون أن استهلاك الكافيين في ساعات الليل يمكن أن يزيد من الاندفاعية، خصوصا لدى الإناث، مما يضيف بعدًا جديدًا لهذا الموضوع، وكشفت كيف يؤثر توقيت تناول الكافيين على اتخاذ القرارات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر بشكل مختلف بين الجنسين.

واستخدم الباحثون ذباب الفاكهة (Drosophila melanogaster) كنموذج لدراسة السلوك العصبي البشري نظرًا لتشابهه الجيني مع الإنسان، ثم تم اختبار تأثير الكافيين المُستهلك في أوقات مختلفة (نهارًا وليلًا) على استجابة الذباب لتيار هوائي قوي، والذي يُفترض أن يدفعه إلى التوقف عن الحركة كغريزة بقاء.

وأظهرت النتائج أن الذباب الذي تناول الكافيين ليلًا كان أكثر ميلاً للسلوك المتهور وتجاهل إشارات الخطر، وكان هذا التأثير أقوى بنسبة 73% لدى إناث الذباب مقارنة بالذكور.

وعلى الرغم من أن ذباب الفاكهة لا يمتلك هرمونات مثل الإستروجين، اكتشف الباحثون اختلافات جينية وفسيولوجية تجعل الإناث أكثر حساسية لتأثيرات الكافيين المحفزة ليلًا.

وأوضحت البروفيسورة كيونغ-آن هان من جامعة تكساس أن هذه الاختلافات ترتبط بالتكوين الجيني وليس بالهرمونات، مع الحاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآليات بشكل كامل، وهذا يعني أن النساء اللواتي يتناولن القهوة في وقت متأخر من الليل قد يواجهن صعوبة في التحكم في دوافعهن، مما يؤدي إلى قرارات أكثر مخاطرة، خصوصا لمن يعملن في المناوبات الليلية أو يسهرن لوقت طويل.

وتشير الدراسة إلى أن النساء اللواتي يشربن القهوة ليلًا قد يجدن صعوبة في التحكم بالاندفاعية، مما يؤثر على قراراتهن. هذا قد يشكل تحديات للعاملات في المناوبات الليلية، العاملين في الرعاية الصحية، أو الطلاب الذين يعتمدون على الكافيين للسهر.

وأكدت الدراسة أن تناول القهوة ليلًا لا يؤثر فقط على النوم، بل قد يسبب اضطرابات سلوكية، لذا يُنصح بتقليل الكافيين بعد الغروب لتجنب اتخاذ قرارات متسرعة.

وشددت الدراسة على أن توقيت تناول القهوة يلعب دورًا حاسمًا، خصوصا للنساء، حيث يمكن أن يؤدي الكافيين الليلي إلى زيادة الاندفاعية واتخاذ قرارات محفوفة بالمخاطر.

وقدمت الدراسة نصائح بسيطة لتجنب الاندفاعية الليلية، وهي:

- تقليل تناول القهوة أو المشروبات المحتوية على الكافيين بعد الغروب.

- استبدل القهوة بالشاي العشبي المهدئ مثل البابونج للاسترخاء ليلًا.

- مراقبة تأثير الكافيين على جسمك واضبط استهلاكك وفقًا لذلك.

- المحافظة على نظام النوم من خلال تقليل المنبهات في ساعات الليل.