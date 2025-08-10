أعلنت شركة سعودية أنها تعتزم نشر شبكة أقمار اصطناعية للاتصالات في مدار منخفض لتوفير خدمة آمنة للإنترنت، وبث البيانات في المنطقة. وذكر موقع سيمافور أن شركة «سبايس بيلت كي اس ايه» السعودية وشركة «آي روكيت» الأمريكية توصلتا إلى صفقة قُدرت قيمتها بـ640 مليون دولار، لإطلاق ما قد يصل إلى 30 قمراً اصطناعياً على مدى خمسة أعوام، بما يتيح بناء شبكة تخدم العملاء التجاريين والدفاعيين. وكانت المملكة العربية السعودية، والإمارات، وسلطنة عُمان قررت الاستثمار في الوصول إلى الفضاء. ويُعتقد أن الاستثمارات التي كرستها الدول الخليجية الثلاث لا يضاهيها سوى ما تنفقه الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والهند، والاتحاد الأوروبي في هذا المجال.