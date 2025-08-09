حذرت دراسة حديثة، نشرتها منصة 24، من تزايد احتمالات الإصابة بالاكتئاب والمشاعر السلبية بين مرضى السكري من النوع الثاني، مشيرة إلى أن تأثير السكري لا يقتصر على الصحة الجسدية، بل يمتد بعمق إلى الصحة النفسية أيضًا.

وبحسب الدراسة التي أجريت على آلاف المرضى، فإن الأعراض النفسية السلبية كانت مضاعفة لدى من يعانون من مرض السكري، مقارنة بغيرهم. ويعود ذلك جزئيًا إلى العبء اليومي لإدارة المرض، والتقلبات في مستويات الجلوكوز، والخوف من المضاعفات.

الباحثون، أشاروا إلى أن الاكتئاب غالبًا ما يكون غير مشخص لدى مرضى السكري، ما يزيد من تعقيد العلاج ويؤثر على التزامهم بخطط الرعاية الطبية. وتوصي الدراسة الأطباء بدمج برامج الصحة النفسية ضمن خطط علاج مرضى السكري لضمان نتائج صحية متكاملة.

وشدد الخبراء على ضرورة متابعة الأعراض النفسية مبكرًا، وتقديم الدعم العاطفي والتثقيفي للمرضى للحد من تفاقم الحالة.