أعلنت شركة «أوبن إيه آي» المطورة لتقنية «شات جي بي تي» إطلاق الجيل الجديد «جي بي تي-5» بوصفه نقلة نوعية مقارنة بجميع نماذجها السابقة، وفق ما أكده رئيسها التنفيذي سام ألتمان. وأوضح أن الإصدار الجديد يتمتع بقدرات تحليلية ومعرفية تضاهي مستوى خبير حاصل على درجة الدكتوراه في أي تخصص، مقابل الإصدار السابق «جي بي تي-4» الذي بلغ مستوى طالب جامعي في التفاعل والفهم. وأشار إلى أن «جي بي تي-5» سيوفر إمكانيات تصميم «برمجيات حسب الطلب» وسيكون متاحا مستقبلا حتى لمستخدمي النسخة المجانية من «شات جي بي تي». وتأتي هذه الخطوة وسط منافسة متصاعدة بين كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، من بينها «أنثروبيك»، و«إكس إيه آي» المملوكة لإيلون ماسك، إضافة إلى «غوغل» و«ميتا». وتزامن الإعلان مع تأكيد «أوبن إيه آي» أن عدد مستخدمي «شات جي بي تي» الأسبوعيين يقترب من 700 مليون شخص. كما أعلنت «مايكروسوفت» شراكتها المستمرة مع «أوبن إيه آي» ونيتها دمج قدرات «جي بي تي-5» في منتجاتها، ما يعكس التحول الإستراتيجي في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق عالمي واسع. ويرى خبراء أن هذه المرحلة تمثل بداية عصر جديد من التطبيقات الذكية فائقة التخصيص.ذكاء بمستوى خبير700 مليون مستخدمشراكة مع مايكروسوفت