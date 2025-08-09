في حادثة مأساوية هزت غرب كينيا، أعلنت الشرطة الكينية عن مصرع 25 شخصًا وإصابة 20 آخرين إثر انقلاب حافلة ركاب في حفرة على طريق كيسومو-كاكاميجا السريع.

ووقعت الحادثة عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة، مما أدى إلى انحرافها عن الطريق وانقلابها في حفرة عميقة، وفقًا لتصريحات الشرطة التي نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وأفادت التقارير أن خمسة من المصابين في حالة حرجة، مما يثير مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا، وحتى الآن، لم تتضح الأسباب الدقيقة للحادثة، لكن التحقيقات جارية للكشف عن ملابساتها.

وفي أعقاب هذه الفاجعة، دعا الرئيس الكيني وليام روتو إلى محاسبة المسؤولين عن أي إهمال قد يكون ساهم في الحادثة، مؤكدًا ضرورة تعزيز إجراءات السلامة المرورية في جميع أنحاء البلاد.

وتُعد الحوادث المرورية من التحديات الكبرى في كينيا، إذ تشهد الطرق السريعة، خصوصاً في المناطق الريفية، حوادث متكررة بسبب سوء حالة الطرق، الإهمال في القيادة، أو عدم صيانة المركبات.

وفي السنوات الأخيرة، سجلت كينيا ارتفاعًا مقلقًا في عدد ضحايا الحوادث المرورية، إذ أفادت تقارير بمصرع أكثر من 1,900 شخص في النصف الأول من عام 2022 وحده، وتشير الأرقام إلى أن الحافلات، التي تُستخدم على نطاق واسع لنقل الركاب بين المدن، غالبًا ما تكون عرضة للحوادث بسبب التحميل الزائد أو القيادة المتهورة.

في سياق مماثل، شهدت كينيا حوادث مشابهة في السنوات الماضية، منها حادثة عام 2022 التي أودت بحياة نحو 30 شخصًا عندما سقطت حافلة من جسر في وادٍ عميق، وحادثة أخرى عام 2017 أسفرت عن مصرع 36 شخصًا في تصادم حافلة وشاحنة. هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتحسين البنية التحتية للطرق وتطبيق قوانين مرورية صارمة.