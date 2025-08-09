كشفت دراسة جديدة أجراها فريق دولي من الباحثين بقيادة جامعة هارفارد الأمريكية أن تناول البطاطس المقلية 3 مرات أسبوعيا أو أكثر قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 20%.

واعتمد الباحثون في دراستهم على بيانات طويلة المدى لأكثر من 205 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، تم تتبعهم على مدى 4 عقود.

وأظهرت نتائج الدراسة أن استهلاك البطاطس المسلوقة أو المهروسة أو المخبوزة لا يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، بينما ارتبط تناول البطاطس المقلية بزيادة في معدل الخطر وصلت إلى 27% عند تناولها 5 مرات أسبوعيا.

وأشار الباحثون إلى أن طريقة تحضير البطاطس تلعب دورا محوريا في التأثير الصحي، حيث تسهم عملية القلي في رفع محتوى السعرات الحرارية والدهون، ما يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة، كما أن استبدال 3 حصص أسبوعية من البطاطس المقلية بالحبوب الكاملة من شأنه أن يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 8%.

وتعليقاً على هذه الدراسة قالت مسؤولة الاتصالات البحثية في جمعية مرض السكري في المملكة المتحدة الدكتورة فاي رايلي: «يظهر هذا البحث أن العلاقة بين البطاطس وداء السكري من النوع الثاني ليست واضحة كما قد تبدو».

وأضافت رايلي أن هذه الدراسة تشير إلى أن طريقة تحضير الطعام يمكن أن تحدث فرقاً، كما تعزز التوصيات بضرورة التركيز على الحبوب الكاملة والتقليل من الأطعمة المقلية أو المعالجة بشكل كبير كوسيلة لدعم نظام غذائي متوازن وتقليل المخاطر.