أعلنت الصين أنها أكملت بنجاح اختبارا شاملا لهبوط وإقلاع مركبة الهبوط القمرية المأهولة لديها في موقع اختبار بمحافظة هوايلاي التابعة لمقاطعة خبي شمالي البلاد.

وأوضحت وكالة الفضاء المأهول الصينية، في بيان، أن هذا الاختبار يمثل خطوة رئيسية في تطوير برنامج البلاد المأهول لاستكشاف القمر، مضيفة أنه يُعد أيضا أول مرة تُجري فيها الصين اختبارا لهبوط وإقلاع خارج كوكب الأرض لمركبة فضائية مأهولة.

وذكرت أن المركبة القمرية، التي تحمل اسم لانيويه بمعنى «احتضان القمر»، تتكون من وحدة هبوط ووحدة دفع، ومن مركبة فضائية جديدة تم تطويرها حديثا لدعم المهمات المأهولة من وإلى سطح القمر، مضيفة أن المركبة ستُستخدم لنقل رائدي فضاء صينيين بين مدار القمر وسطحه، كما ستحمل مركبة قمرية جوالة وحمولات علمية أخرى، وبعد الهبوط ستعمل كمركز لدعم الحياة ومركز للطاقة ومركز للبيانات، لتقديم الدعم والعمل كقاعدة لإقامة رواد الفضاء وإجراء نشاطاتهم على سطح القمر.

وتسعى الصين إلى إنزال رواد فضاء لها على سطح القمر قبل عام 2030 بهدف تنفيذ مهمات استكشاف علمي.