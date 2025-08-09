كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية تفاصيل القبض على البلوغر محمد أوتاكا بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن قرار ضبط أوتاكا جاء في إطار ورود عدد من البلاغات لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء تمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وهو مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وبحوزته كمية من مخدري «الحشيش» و«الكوكايين»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وخلال التحقيقات اعترف صانع المحتوى الشهير، الذي تم تقديم البلاغات ضده بسبب مقاطع فيديو خادشة للحياء، بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.

وتشهد مصر خلال الأسابيع الأخيرة حملة مكثفة من قبل السلطات لمراقبة المحتوى الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف الحد من انتشار المواد التي تعتبر خادشة للحياء أو مخالفة للقيم العامة في المجتمع المصري المحافظ.

وتأتي الحملات في إطار قانون مكافحة جرائم الإنترنت لعام 2018، الذي يمنح السلطات صلاحيات واسعة لتتبع المحتوى الرقمي وحظر الحسابات التي تحتوي على أكثر من 5000 متابع إذا اعتبرت تهديداً للأمن القومي أو الآداب العامة.

ويعد البلوغر محمد أوتاكا المعروف بمقاطع فيديو تتضمن محتوى ترفيهياً واجتماعياً، واحداً من عدة صانعي محتوى تم استهدافهم أخيراً، بسبب ما اعتبرته السلطات خروجاً على الآداب، إذ كثفت السلطات المصرية جهودها لضبط صانعي المحتوى الذين ينظر إليهم على أنهم يروجون لمحتوى غير لائق.

وإلى جانب التهم المتعلقة بالمحتوى الرقمي، يعد العثور على مواد مخدرة مثل الحشيش والكوكايين بحوزة المتهمين تهمة خطيرة في مصر، إذ تفرض قوانين صارمة عقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حالات الاتجار بالمخدرات.