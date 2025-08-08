أصبحت سماعات الأذن، سواء السلكية أو اللاسلكية (بلوتوث)، رفيقًا يوميًا لا غنى عنه للشباب، سواء أثناء التنقل الصباحي، حضور الدروس عبر الإنترنت، إجراء المكالمات، أو الاسترخاء مع الموسيقى.

لكن دراسة هندية حديثة نشرت في «المجلة الدولية لجراحة الأنف والأذن والحنجرة» كشفت مخاطر الاستخدام المطول لهذه السماعات، التي لا تقتصر على السمع بل تمتد إلى الصحة البدنية والنفسية.

وبحسب موقع « Hindustan Times» أُجريت الدراسة على طلاب الطب بأعمار بين 18 و26 عاماً، وأفاد 89.3% منهم بمشكلات سمعية خطيرة، تشمل آلام الأذن، الحكة، تراكم الشمع، تغيرات في السمع، وطنين الأذن.

وأظهرت النتائج أن مستخدمي السماعات السلكية أكثر عرضة لهذه المشكلات مقارنة بنظرائهم من مستخدمي السماعات اللاسلكية.

ويرجع ذلك إلى عادات النظافة السيئة، مثل مشاركة السماعات أو عدم تنظيفها بانتظام، ما يزيد مخاطر الإصابة بالعدوى وانزعاج الأذن.

ولم تقتصر الآثار السلبية على السمع، بل شملت أيضاً الصداع، تغيرات في ضغط الدم، الإرهاق الذهني، ضعف التركيز، فقدان الذاكرة، وانخفاض جودة النوم، وكانت هذه الأعراض أكثر شيوعاً بين مستخدمي السماعات السلكية.

ومع ذلك، لا تعتبر السماعات اللاسلكية خالية من المخاطر، إذ سجلت حالات مماثلة، وإن بدرجة أقل.

وحذر الباحثون من أن الاستخدام المكثف للسماعات بمستويات صوت عالية قد يؤدي إلى أضرار طويلة الأمد، داعين إلى ضرورة تقليل مدة الاستخدام وتنظيف السماعات بانتظام.

كما أوصوا بضرورة إجراء فحوصات سمع دورية، خاصة للشباب الذين يعتمدون على السماعات يومياً.

وتأتي هذه الدراسة وسط تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في الحياة اليومية، ما يستدعي توعية أوسع بمخاطر الاستخدام المفرط للسماعات وتأثيراته على الصحة العامة.