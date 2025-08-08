أثار عمدة لندن صادق خان، جدلا واسعا بعد ارتفاع نسبة الاعتداءات والسرقات في العاصمة البريطانية.

المسؤولة في منظمة «ريفيروم يو كيه» ليلى كانينغهام، حاصرت عمدة لندن في الشارع بعدد من الأسئلة: «ارتفعت جرائم السكاكين في عامين فقط، بنسبة 60%. لا شيء يُقال عن ازدياد جرائم السكاكين؟ تمت سرقة 81,000 هاتف..لا شيء يُهمك؟!».

ورغم صيحات الاستهجان التي حاصرت عمدة لندن، تجاهل صادق خان الإجابة على أسئلة ليلى كانينغهام، ومضى محاطا بعدد من رجال الأمن الذين يتقدمهم قائد شرطة العاصمة مارك رولي، ما أثار موجة من الانتقادات التي وصفت عمدة لندن بالتعالي.

يذكر أن ليلى كانينغهام، سياسية ومحامية مسلمة من أصول مصرية، انشقت أخيراً عن حزب المحافظين وانضمت لحزب الإصلاح في منظمة «ريفووم يو كيه»، وتم ترشيحها من قبل حزب «الإصلاح» لخوض سباق انتخابات عمدة لندن في مايو 2028، لتكون بذلك أول سيدة مسلمة من أصول عربية تُرشّح لهذا المنصب في تاريخ بريطانيا.





وُلدت ليلى في لندن لأبوين مصريين مهاجرين استقرا في البلاد في الستينات، وترعرعت في العاصمة البريطانية. تخرجت لاحقًا محامية جنائية، قبل أن تعمل مدعية عامة في هيئة النيابة الملكية (CPS)، وتولّت قضايا بارزة، من بينها محاكمة الجاني في حادثة بوابات قصر باكنغهام. لكنها استقالت من منصبها بعد إعلان انضمامها إلى حزب «الإصلاح» في يونيو 2025، نظرًا لتعارض ذلك مع قواعد الحياد السياسي المفروضة على موظفي الخدمة المدنية.

إلى جانب مسيرتها القانونية، تُعرف ليلى بأنها أم لسبعة أطفال، ورائدة أعمال، وناشطة مجتمعية تتمتع بشجاعة لا يستهان بها، خصوصًا بعد ملاحقتها مجموعة لصوص استهدفوا أبناءها، ما أكسبها لقب «الأم اليقظة». كما عملت في السنوات الأخيرة على مبادرات للحد من الجريمة وتعزيز السلامة المجتمعية.

لكن ترشيح ليلى عن حزب «الإصلاح» لا يخلو من الجدل. فالحزب، الذي يتزعّمه نايجل فاراج والمعروف بخطابه المتشدّد ضد الهجرة وانتقاده للإسلام، يُقدّم الآن امرأة مسلمة ذات أصول عربية كواجهة بارزة. يرى البعض ذلك محاولة لتجميل الصورة، بينما يراه الآخرون مؤشرًا لتطور في عقلية الحزب.

ظهرت ليلى إلى جانب فاراج في إطلاق حملته الصيفية لمكافحة الجريمة، وحظيت بدعم لافت داخل الحزب. ووفق مصادر مقربة، يرى بعض قادة «الإصلاح» أنها مرشّحة قوية قادرة على تحقيق اختراق انتخابي، باعتبارها «أمًا مسلمة معتدلة، تتحدث بعقلانية، وتتواصل مع شرائح متنوعة».