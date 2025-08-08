ساهم ببغاء ناطق يُدعى «مانغو» في الإطاحة بعصابة مخدرات كبرى في بريطانيا، بعد أن تم تصويره وهو يردد عبارة «اثنان بـ 25» على الكاميرا.

وعُثر على الببغاء خلال مداهمات نفذتها الشرطة في بلاكبول لمنازل تابعة لأعضاء في عصابة إجرامية منظمة، حيث صودرت كميات كبيرة من الكوكايين والهيروين.

زعيم العصابة، آدم غارنيت، و14 من معاونيه حُكم عليهم بالسجن لمدد تصل في مجموعها لأكثر من 103 سنوات. وقد انكشفت أنشطتهم غير القانونية لأول مرة عندما عثرت الشرطة، خلال تفتيش زنزانة غارنيت – حيث كان يقضي بالفعل حكما بالسجن –، على عدة هواتف محمولة وأجهزة توجيه «واي فاي».

وربطت الشرطة غارنيت بمعاونيه الرئيسيين دالبير ساندو وجيسون غيراند، إضافة إلى صديقته شانون هيلتون. وعُثر في منازلهم على كميات كبيرة من المخدرات والأموال والهواتف التي تثبت صلتهم بعضهم ببعض.

وأثناء فحص هاتف شانون هيلتون، عُثر على مقاطع فيديو تُظهرها وهي تعلم ببغاءها قول «اثنان بـ 25» (وهي عبارة دارجة تشير إلى صفقة كوكايين في الشارع) أمام طفل، بالإضافة إلى مقاطع للببغاء وهو يلهو بأموال متحصلة من أنشطة غير قانونية. كما وُجدت مقاطع لمكالمات فيديو بينها وبين غارنيت، وصور لكتل يُعتقد أنها كوكايين، مع تشغيل موسيقى تتضمن كلمة «كوكايين».

هذا وعملت العصابة بين فبراير 2023 ويوليو 2024 في منطقة بلاكبول، وكان غارنيت، رغم وجوده في السجن، يدير عمليات النقل وإخفاء الأدلة ويتواصل مع معظم أعضاء العصابة بطرق غير قانونية.

وأسفرت التحقيقات عن إلقاء القبض على 15 شخصا، وجميعهم أقروا بالذنب أمام محكمة «بريستون كراون».

أبرز الأحكام:

آدم غارنيت (35 عاماً): 19 سنة و6 أشهر تضاف إلى حكمه الحالي البالغ 15 عاما.

شانون هيلتون (29 عاما): 12 سنة.

دالبير ساندو (41 عاما): 10 سنوات.

جيسون غيراند (50 عاما): 8 سنوات و3 أشهر.

كما صدرت أحكام بحق 10 آخرين تراوحت بين السجن لعدة سنوات وأحكام مع وقف التنفيذ وأعمال خدمة مجتمعية. ولا يزال البحث جارياً عن كلوي ستوت ورايان بلاك بعد تخلفهما عن حضور جلسة النطق بالحكم.

من جهتها، أكدت الشرطة البريطانية أن القضية مثال على الجهود المستمرة لتفكيك العصابات المنظمة، التي تنظم أعمالها السوداء حتى لو كان قادتها خلف القضبان.