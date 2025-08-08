في واقعة غير مألوفة، أعلنت فرق إطفاء مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية أن طائراً جارحاً تسبب باندلاع حريق في أحد الحقول، إثر سقوط سمكة من مخالبه على خطوط الكهرباء.

وأوضح الفريق أن «طائر الأوسبري التقط السمكة من نهر يبعد نحو ميلين عن موقع الحادثة، وأسقطها عن طريق الخطأ فوق خط كهرباء أثناء الطيران، ما تسبّب بصدمة كهربائية أدّت إلى اشتعال الأعشاب الجافة أسفل الخط واندلاع الحريق».

ووثّقت فرق الإطفاء الحادثة بنشر صور تظهر بقايا السمكة المتفحّمة، وعلّقت مازحة: «نعم، سمكة أشعلت الحريق.. ويُرجّح أن الأوسبري أرادها مشوية!»، ورغم أن الحريق كان محدوداً، فقد استُخدم نحو 4800 غالون من المياه لإخماده.

ولم تُسجّل إصابات، فيما أكّد الفريق أن «الأوسبري لا يزال طليقاً، لكنه يخضع لتحقيق ساخر على وسائل التواصل»، وتأتي هذه الحادثة الطريفة في وقت لا تزال فيه حرائق الغابات الكبرى في كندا تهدد جودة الهواء في أجزاء من الولايات المتحدة.

ويُعدّ العقاب النسري، المعروف أيضاً بـ«عقاب السمك»، طائراً جارحاً متوسط إلى كبير الحجم، يعيش بالقرب من المسطحات المائية ويتغذى بشكل شبه كامل على الأسماك. ويتميّز بمهارات صيد عالية، إذ يرصد فريسته من الجو قبل أن ينقضّ عليها بسرعة خاطفة ويصطادها بمخالبه الحادة.

وغالباً ما يحمل هذا الطائر فريسته لمسافات طويلة أثناء الطيران، لكنه قد يُسقطها في حال شعر بالإرهاق أو إن كانت أثقل من قدرته على التمسك بها، ما قد يؤدي أحياناً إلى حوادث غير متوقعة، كما حدث في هذه الواقعة.

ويُعرف العقاب النسري أيضاً ببناء أعشاش ضخمة على الأشجار المرتفعة أو أعمدة الكهرباء أو الهياكل العالية القريبة من المياه، ويعود عادة إلى نفس الموقع موسماً بعد آخر.