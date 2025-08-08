كشفت دراسة حديثة أجراها فريق دولي من الباحثين، بمشاركة خبير من جامعة كامبريدج، وجود علاقة بين تناول البطاطس، خصوصاً المقلية، وزيادة مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وأظهرت النتائج أن تناول ثلاث حصص أو أكثر من البطاطس المقلية أسبوعياً يرتبط بزيادة خطر الإصابة بنسبة 20%، في حين لم يُسجل هذا الارتباط مع البطاطس المخبوزة أو المسلوقة أو المهروسة.

وحلل الباحثون بيانات من دراسات تتبعت صحة أكثر من 205 آلاف عامل طبي في الولايات المتحدة على مدى نحو 4 عقود، إذ سجلت الدراسات 22 ألف حالة إصابة بالسكري من النوع الثاني.

وأشار الباحثون في المجلة الطبية البريطانية إلى أن تناول البطاطس المقلية، وليس الأنواع الأخرى من البطاطس المحضرة بطرق مختلفة، هو العامل الرئيسي في زيادة هذا الخطر.

ووجدت الدراسة أن استبدال 3 حصص أسبوعية من البطاطس بالحبوب الكاملة يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بالسكري بنسبة 8%. ومع ذلك، فإن استبدال البطاطس بالأرز الأبيض ارتبط أيضاً بزيادة المخاطر.

وأوضحت الدكتورة فاي رايلي، من منظمة ديابيتس يو كيه، أن مرض السكري من النوع الثاني حالة معقدة تتأثر بعوامل متعددة مثل الجينات، العمر، والعرق.

وأضافت أن طريقة تحضير الطعام تلعب دوراً مهماً، مشددة على أهمية التركيز على الحبوب الكاملة والحد من الأطعمة المقلية أو المصنعة بشكل مكثف لدعم نظام غذائي متوازن وتقليل مخاطر الإصابة.