في كشف علمي مثير للقلق، أظهرت دراسة حديثة أن الهواء داخل منازلنا يحتوي على جسيمات بلاستيكية دقيقة بمعدلات تفوق التوقعات السابقة بـ100 مرة. ووفقًا للدراسة المنشورة عبر «العربية. نت»، فإن الفرد البالغ قد يستنشق يوميًا ما يقارب 68 ألف جزيء بلاستيكي، معظمها غير مرئي للعين المجرّدة وتخترق بسهولة الجهاز التنفسي.الباحثون استخدموا نماذج دقيقة لقياس حجم الجزيئات في بيئات داخلية مثل المنازل والمكاتب والسيارات، ليكتشفوا أن حجم التلوّث قد تم التقليل من شأنه في الدراسات السابقة. الأخطر من ذلك أن هذه الجزيئات لا تترسّب فقط في الرئة، بل قد تنتقل عبر الدم إلى أعضاء أخرى، ما يثير مخاوف صحية بشأن تأثيراتها بعيدة المدى، خاصة على الجهاز العصبي والمناعي.الخبراء أوصوا بضرورة تحسين التهوية، واستخدام مرشحات هواء عالية الكفاءة، وتجنّب الممارسات التي ترفع كثافة الغبار الصناعي، مثل التنظيف الجاف أو المكنسة الكهربائية غير المفلترة. كما نبّهوا إلى دور الأقمشة الاصطناعية في زيادة هذا النوع من التلوث داخل البيوت المغلقة.* الجزيئات تدخل الدم* تهوية الغرف ضرورة* أقمشة صناعية ضارة