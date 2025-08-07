منذ إقرار عقار مونجارو كعلاج للسمنة في المملكة المتحدة فبراير 2024، وصفه الأطباء لأكثر من 1.5 مليون شخص عبر العيادات الخاصة والخدمة الصحية الوطنية (NHS)، لكن بعد 16 شهرًا، أبلغ العديد من المستخدمين عن آثار جانبية غير متوقعة، أبرزها تساقط الشعر بشكل ملحوظ، إلى جانب انخفاض الرغبة الجنسية وفقدان الاهتمام بالكحول.

على منصة «ريديت»، شارك آلاف المستخدمين تجاربهم المزعجة مع تساقط الشعر، حيث نشر البعض صورًا لخصلات شعرهم المتساقطة، مع تساؤلات حول ما إذا كان هذا التأثير مؤقتًا.

وكتب أحد الأعضاء: «بعد ثمانية أشهر من الاستخدام، أصبح تساقط الشعر مخيفًا خلال الأسابيع الأخيرة.. هل يتباطأ هذا الأمر في النهاية؟».

ويرى الخبراء، مثل الدكتور إد روبنسون، الذي يدير عيادة تجميل في مانشستر، أن السبب الرئيسي لتساقط الشعر ليس العقار نفسه، بل النقص الغذائي الناتج عن استخدامه.

وأوضح لصحيفة «ديلي ميل» أن مونجارو، وهو من عائلة أدوية GLP-1، يقلل الشهية بشكل كبير، مما يدفع المستخدمين إلى تقليل تناول الطعام أو الاعتماد على وجبات خفيفة فقيرة بالعناصر الغذائية، مضيفًا أن هذا النقص في السعرات الحرارية والفيتامينات الأساسية، مثل البروتين، الحديد، البيوتين، وفيتامين D، يؤدي إلى إضعاف الشعر وتساقطه، وقد يتسبب في حالة تُعرف بـ«تساقط الشعر الكربي» (telogen effluvium)، حيث يدخل الشعر في مرحلة التساقط بسبب الإجهاد الغذائي.

وأشار روبنسون إلى أن هذا التأثير يكون أكثر وضوحًا لدى النساء في مرحلة ما قبل أو أثناء انقطاع الطمث، حيث تؤثر التغيرات الهرمونية على صحة فروة الرأس.

وأكد أن تناول المكملات الغذائية دون نظام غذائي متوازن غير كافٍ، لأن الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون (مثل D وA وK وE) لا يمتصها الجسم بشكل جيد بدون دهون غذائية.

وينصح الدكتور روبنسون المستخدمين بالخضوع لإشراف طبي دقيق أثناء استخدام مونجارو، مع ضمان نظام غذائي متوازن حتى لو كان منخفض السعرات.

وفي حال ظهور تساقط الشعر، يُوصي بمراجعة الجرعة أو استخدام علاجات مثل المينوكسيديل بدلاً من الاعتماد على علاجات إضافية للآثار الجانبية.

يُذكر أن مونجارو، الذي يُوصف عبر الـNHS للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم فوق 40) مع أمراض مرتبطة مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم، يساعد على فقدان ما يصل إلى خمس وزن الجسم خلال عام.