أصدرت هيئة معايير الغذاء في المملكة المتحدة تحذيرًا عاجلاً بعدم تناول دفعة من زبدة الكاكاو المزدوجة بالمكسرات من دايلسفورد العضوية، بسبب احتمال احتوائها على كرات معدنية تشكل خطر الاختناق.

المنتج الذي يُباع في إنجلترا عبر متجر أوكادو الإلكتروني، يحمل رقم الدفعة 230625 وتاريخ انتهاء صلاحية فبراير 2027، ويُقدم في عبوات سعة 230 غرامًا تحتوي على الكاجو والبندق المحمصين الممزوجين بالكاكاو.

وأعلنت دايلسفورد العضوية، العلامة التجارية الفاخرة، عن سحب المنتج المعني، مؤكدة أن الكرات المعدنية المحتملة تجعله غير آمن للاستهلاك، ونصحت العملاء بعدم تناول المنتج وإعادته إلى أقرب متجر لاسترداد كامل المبلغ.

وأوضحت الشركة أن السحب يقتصر على هذه الدفعة فقط، ولا يشمل منتجات أخرى من إنتاجها. يمكن للعملاء التواصل مع خدمة العملاء على الرقم 01608 731 700 لمزيد من المعلومات، وأكدت هيئة معايير الغذاء (FSA) التحذير، مشيرة إلى أن المنتج يشكل خطرًا على السلامة.

وتأتي هذه الواقعة بعد يوم من تحديث هيئة معايير الغذاء لسحب ثلاثة أنواع من الشوكولاتة على الطريقة الدبيوية، بسبب مخاوف من ردود فعل تحسسية قد تكون قاتلة لعدم الإشارة إلى المكسرات في قائمة المكونات.

يُذكر أن هيئة معايير الغذاء تصدر بانتظام إشعارات سحب المنتجات عندما تشكل خطرًا على سلامة المستهلكين، وقد حذرت أخيرا من الشوكولاتة المستوردة غير المنظمة التي تفتقر إلى قوائم المكونات باللغة الإنجليزية أو تحذيرات الحساسية، خصوصا مع انتشار ظاهرة الشوكولاتة الدبيوية على وسائل التواصل الاجتماعي.