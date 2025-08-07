تمكنت سلطات الحياة البرية في ولاية ويسكونسن الأمريكية من تحرير دب أسود صغير ظل عالقًا داخل حاوية بلاستيكية كبيرة مليئة بكرات الجبن لمدة أسبوع كامل، بعد أن تم رصده يتجول في الغابات وهو يعاني من صعوبة في التنفس والتغذية.

بدأت القصة عندما لاحظ سكان شمال الولاية دبًا صغيرًا، يبلغ من العمر عامين فقط، يسير لمسافات طويلة – نحو 50 ميلاً ورأسه عالق في جرة بلاستيكية، ما أثار قلق السكان والسلطات المحلية. ورغم المعاناة، تمكن الدب من البقاء على قيد الحياة عبر الشرب من الجداول من خلال غمر رأسه كاملاً بالحاوية، بطريقة تشبه أسلوب الحصان في تناول الطعام من كيس.

وبعد بلاغ من أحد السكان، تدخلت المنسقة في جمعية تشيكواميغون الإنسانية جيمي موري، قبل أن تتمكن إدارة الموارد الطبيعية في الولاية من تحديد موقع الدب في ساحة قرب مدينة كابل، حيث تم تخديره وإزالة الجرة في عملية دقيقة، قبل أن يُعاد إلى الغابة بعد التأكد من سلامته، مع وضع علامة على أذنه لأغراض المتابعة البيئية.

الدب، الذي بدا منهكًا ونحيفًا بسبب معاناته، لم يُصب بأي أذى داخلي، وعاد لحياته البرية على الفور. وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجددًا على مشكلة النفايات البلاستيكية وتأثيرها المتزايد على الحياة البرية، خصوصًا في مناطق الغابات المفتوحة.