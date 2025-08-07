وثقت لقطات نادرة عرضتها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) لحيتان قاتلة وهي تتظاهر بإغراق بعضها البعض ضمن تدريبات صيد معقدة تهدف إلى تعليم الصغار تقنيات الافتراس، في مشهد وصفه علماء الأحياء بأنه «وحشي لكنه ذكي للغاية».



المشاهد، التي التُقطت قبالة خليج بريمر في غرب أستراليا ضمن سلسلة وثائقية جديدة بعنوان «الأبوة»، تظهر أنثى حوت أوركا وهي تدير تمرينًا تدريبيًا داخل القطيع، حيث يقوم أحد الحيتان بدور الفريسة بينما تحاوطه الحيتان الأخرى وتدفع فتحة التنفس لديه تحت سطح الماء، محاكيةً طريقة خنق الفريسة خلال عمليات الصيد الحقيقية



وتهدف هذه التدريبات إلى تعليم الصغار كيف يقتلون فرائسهم، في سلوك مكتسب يُعد ضروريًا لبقاء هذه المفترسات. وتُظهر لقطات لاحقة في السلسلة هجومًا منسقًا شنته نفس المجموعة على حوت أزرق، رغم قدرته على حبس أنفاسه تحت الماء لنحو 30 دقيقة، إلا أنه لم ينجُ من فتك القطيع.استغرق إنتاج السلسلة الوثائقية ثلاث سنوات، وتم التصوير في 23 دولة عبر ست قارات، وركزت على إستراتيجيات التربية والتعليم بين مختلف أنواع الحيوانات. وأشار مخرج العمل جيف ويلسون إلى أن الهدف من المسلسل هو إبراز الطرق المدهشة التي تتبعها الحيوانات في تعليم صغارها، سواء عبر التضحية أو التمرين العملي كما في حالة الحيتان القاتلة.