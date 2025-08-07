أعلنت حديقة حيوان «آلبورغ» في شمال الدنمارك برنامجا جديدا يسمح للسكان بالتبرع بحيواناتهم الأليفة غير المرغوب فيها، مثل الأرانب والدجاج وحتى الخيول، لاستخدامها كغذاء للحيوانات المفترسة مثل الأسود والذئاب.

وأوضحت الحديقة أن هذا الإجراء يهدف إلى محاكاة السلوك الطبيعي للحيوانات المفترسة داخل الأسر، وضمان حصولها على تغذية متكاملة وتحفيز ذهني عبر تقديم فرائس كاملة بدلاً من اللحوم المغلفة والمصنعة.

وأشارت إلى أن الحيوانات المتبرع بها يجب أن تكون خالية من الأمراض، ولم تتناول أدوية خلال الشهر الماضي، ويُشترط أن تكون صالحة للنقل، حيث يتم قتلها «بلطف» قبل تقديمها كغذاء للحيوانات المفترسة.

وأكد مسؤولو الحديقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الهدف من البرنامج ليس الصدمة أو الجدل، بل دعم ممارسات بيئية ومهنية مسؤولة. كما أشارت الحديقة إلى أن المتبرعين قد يحصلون على إعفاءات ضريبية مقابل تبرعاتهم.

وأثار البرنامج موجة من الجدل الأخلاقي على منصات التواصل، حيث اعتبره البعض «صادماً» وغير إنساني، بينما رأى آخرون أنه وسيلة عملية لتقليل النفايات الحيوانية ودعم بيئة حديقة الحيوان.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه مناقشات حقوق الحيوان، خصوصاً في السياقات التي تمزج بين رعاية الحيوانات البرية والقرارات الأخلاقية المتعلقة بالحيوانات الأليفة.