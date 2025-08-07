تعرض وزير الاستثمار الصربي داركو جليسيتش لجلطة دماغية مفاجئة أثناء استضافته في برنامج تلفزيوني على قناة صربية يوم الأربعاء، وظهر وهو يعاني من صعوبة في النطق وظهرت عليه علامات شلل في النصف الأيمن من وجهه أثناء الحلقة، مما دفع الطاقم الطبي إلى التدخل السريع ونقله إلى المستشفى على وجه السرعة.

وأكد وزير الصحة الصربي زلاتيبور لونتشار أن جليسيتش تعرض لجلطة دماغية شديدة، وأن حالته كانت حرجة عند وصوله إلى المستشفى، موضحا أن الأطباء أجروا عملية جراحية معقدة للتعامل مع تجلط ونزيف في الدماغ، مشيرًا إلى أن الساعات الـ24 التالية ستكون حاسمة لتحديد مسار تعافيه.

وفي زيارة لاحقة، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن حالة جليسيتش تتحسن، حيث تمكن من التحدث معه خلال زيارته للمستشفى، معربًا عن تفاؤله باستقرار حالته الصحية.





ويُعد داركو جليسيتش من الشخصيات البارزة في الحكومة الصربية، حيث يشغل منصب وزير الاستثمار، وهو دور حيوي في تعزيز الاقتصاد الصربي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه صربيا نشاطًا دبلوماسيًا واقتصاديًا مكثفًا، خصوصا مع توقيع اتفاقيات تجارية واسعة.

وأثار الحادث، الذي تم توثيقه في مقطع فيديو وانتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، صدمة في الأوساط الصربية وأعاد إلى الأذهان أهمية التوعية بأعراض الجلطات الدماغية، مثل صعوبة النطق والشلل الجزئي، والتي تتطلب تدخلًا طبيًا فوريًا.

وأعربت وسائل الإعلام المحلية عن دعمها للوزير، مع تسليط الضوء على ضرورة تحسين أنظمة الرعاية الصحية الطارئة في البلاد، ونشرت نقلا عن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في بيان بعد زيارته للمستشفى: «تحدثت مع داركو، وأنا سعيد بتحسن حالته. إنه مقاتل وسيعود أقوى».