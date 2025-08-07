كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة تايبيه الطبية في تايوان إمكانية استخدام عقار الميتفورمين، وهو دواء شائع ورخيص يُستخدم منذ عقود لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، كوسيلة فعالة للوقاية من الخرف، حتى لدى الأشخاص غير المصابين بالسكري.

ونُشرت الدراسة في مجلة Diabetes, Obesity and Metabolism، وتُعد الأولى من نوعها التي تستخدم بيانات واقعية لفحص تأثير الميتفورمين في الوقاية من الخرف لدى الأشخاص المصابين بالسمنة دون السكري، مما يجعل نتائجها قابلة للتطبيق على نطاق واسع.

ويُعد الميتفورمين العلاج الأساسي لأكثر من 70% من مرضى السكري المشخصين حديثًا، حيث يعمل على تقليل إنتاج السكر في الكبد وتحسين استجابة الجسم للإنسولين، بتكلفة تتراوح بين 2 إلى 20 دولارًا شهريًا.

وأظهرت الدراسة، التي شملت نحو 905 آلاف شخص يعانون من زيادة الوزن أو السمنة دون إصابة بالسكري، أن الذين تناولوا الميتفورمين لمدة لا تقل عن ستة أشهر سجلوا انخفاضًا في مخاطر الإصابة بالخرف والوفاة من أي سبب، بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم (BMI).

واستخدم الباحثون بيانات من قاعدة إلكترونية لسجلات صحية تغطي ملايين المرضى في 66 نظامًا صحيًا أمريكيًا، وصنفوا المشاركين إلى أربع مجموعات بناءً على مؤشر كتلة الجسم: زيادة الوزن (25-29.9)، السمنة من الدرجة الأولى (30-34.9)، السمنة من الدرجة الثانية (35-39.9)، والسمنة المفرطة (أكثر من 40).

وبعد متابعة المشاركين لمدة 10 سنوات، تبين أن مستخدمي الميتفورمين لديهم مخاطر أقل للإصابة بالخرف بنسبة 8% لأصحاب مؤشر كتلة الجسم 30-34.9، و12.5% لأصحاب مؤشر 25-29.9، بينما لم تكن النتائج ذات دلالة إحصائية لمجموعة السمنة من الدرجة الثانية، وربما بسبب صغر حجم العينة.

كما أظهرت الدراسة انخفاضًا في مخاطر الوفاة بنسب تتراوح بين 26-28% عبر جميع فئات مؤشر كتلة الجسم.

وأرجع العلماء التأثيرات الوقائية للميتفورمين إلى خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، والتي تحمي الجهاز العصبي المركزي من الالتهابات المرتبطة بالخرف.

وأكدوا أن الاستخدام المنتظم والطويل الأمد للميتفورمين قد يكون وسيلة فعالة للوقاية من الخرف، خصوصا بين الأشخاص الذين يعانون من السمنة، وهي عامل خطر رئيسي للخرف مشابه لمرض السكري.

وتدعم هذه النتائج دراسات سابقة، مثل دراسة أسترالية عام 2020، وجدت أن مستخدمي الميتفورمين من مرضى السكري كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 81% مقارنة بمرضى السكري غير المستخدمين للدواء.

فيما أشارت دراسات أخرى، بحسب صحيفة «mail online» إلى نتائج متباينة، حيث اقترحت بعضها أن الميتفورمين قد يزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر، وهو أحد أنواع الخرف.