اضطراب النوم يرفع خطر 172 مرضاً.

أظهرت دراسة صينية موسعة، نُشرت في مجلة Health Data Science، أن اضطراب النوم قد يكون سبباً غير مباشر للإصابة بـ172 مرضاً مختلفاً. واعتمدت الدراسة على بيانات 88 ألف مشارك على مدى نحو 7 سنوات، وخلصت إلى أن النوم في أوقات غير منتظمة، أو تأخر وقت النوم المستمر، يرتبط بزيادة واضحة في معدلات الإصابة بأمراض الكبد، والغرغرينا، والاضطرابات النفسية والهضمية والعصبية.وأكد قائد الفريق البحثي البروفيسور شينغفينغ وانغ، أن 92 من هذه الأمراض أظهرت علاقة مباشرة مع اضطراب النوم، مشيراً إلى أن هذا النمط قد يسهم بنسبة 20% في رفع احتمالية الإصابة.وفند الباحثون التصور الشائع، أن النوم الطويل أكثر من 9 ساعات ضار، مؤكدين أن الأهم من عدد الساعات هو انتظام التوقيت، ما يعيد النظر في تعريف «النوم الصحي». الدراسة اعتبرت انتظام النوم عنصراً وقائياً في الوقاية من الأمراض المزمنة، لا يقل أهمية عن الغذاء أو النشاط البدني.