كشفت دراسة طبية جديدة، نُشرت على موقع «24.ae»، أن سرطان البروستاتا المصنّف بدرجة منخفضة عند اكتشافه لا يعني بالضرورة أنه غير خطير. الدراسة، التي استندت إلى تحليل بيانات أكثر من 117 ألف مريض، أوضحت، أن 17% من الرجال الذين تم تشخيصهم بهذا النوع، تبيّن لاحقًا أنهم يحملون أورامًا بدرجات متوسطة أو عالية تستوجب علاجًا فوريًا.وأوضحت الدراسة، أن الخطورة تكمن في الاعتماد على خزعة أولية واحدة قد لا تعكس الصورة الكاملة للورم، مما يؤدي إلى قرارات خاطئة بتأجيل العلاج أو الاكتفاء بالمراقبة فقط. وأشار الباحثون إلى أهمية إجراء تقييمات إضافية، مثل اختبارات التصوير المتقدم، أو أخذ عينات أوسع من الورم.التوصيات شملت مراجعة دقيقة للحالة حتى في حال ظهور نتائج مطمئنة مبدئيًا، إلى جانب التنبيه على الأطباء بعدم الركون للتشخيص الأولي فقط. المرضى بدورهم مدعوون لطلب رأي طبي ثانٍ قبل اتخاذ قرار الاستمرار في المراقبة أو البدء في خطة علاجية.