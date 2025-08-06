بدأ علماء من جامعة فلوريدا وهيئة إدارة المياه في جنوب فلوريدا باستخدام أرانب روبوتية يتم التحكم بها عن بُعد لاستدراج الثعابين الضخمة من نوع الثعبان البورمي، التي تهدد النظام البيئي في منطقة «إيفرغليدز» جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية.



وتعد الثعابين البورمية، التي تهاجم الطيور والحيوانات والثدييات الأخرى، من أكثر الأنواع صعوبة في التتبع والإمساك بها. لكن هذه الأرانب الآلية الجديدة، التي تعمل بالطاقة الشمسية، تم تصميمها خصيصاً لمحاكاة الأرانب البرية، التي تمثل فريسة مفضلة للثعابين، بهدف جذبها من مخابئها لتسهيل صيدها.



وفي إطار برنامج «القضاء على الثعابين»، تعاون العلماء على تفكيك 40 لعبة أرنب محشوة، واستبدال الحشو بمكونات إلكترونية مقاومة للماء والرطوبة، كما تم تزويد الأرانب بكاميرات ومصادر حرارة وروائح خاصة لمحاكاة الفريسة الحقيقية وجذب الثعابين.

وبمجرد رصد وجود ثعبان عبر الكاميرات، يتم إرسال فريق متخصص إلى الموقع للتعامل مع الثعبان، ليتم قتله بشكل إنساني حفاظاً على التوازن البيئي.

وتأتي هذه المبادرة في ظل استمرار خطر الثعابين البورمية التي ظهرت لأول مرة في فلوريدا خلال سبعينيات القرن الماضي، نتيجة تجارة الحيوانات الأليفة، إذ تم إطلاقها أو هروبها إلى البرية.

وفي كل عام، تستضيف الولاية مسابقة تشجع الصيادين على مطاردة الثعابين وقتلها بطريقة إنسانية، مقابل جوائز تصل إلى 10 آلاف دولار.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن «كل ثعبان تتم إزالته يُحدث فرقاً في حماية الحياة البرية المتنوعة في الإيفرغلادز وجنوب فلوريدا».