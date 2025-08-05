أعلنت الصين إعفاء أطفال السنة الأخيرة في رياض الأطفال العامة من الرسوم الدراسية، وتخفيضها في المدارس الخاصة المؤهلة بدءاً من الفصل الدراسي القادم، ضمن خطة تدريجية لتوفير تعليم ما قبل المدرسة مجاناً.

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان الأسبوع الماضي دعم رعاية الأطفال حتى سن الثالثة، بهدف تعزيز معدل المواليد المتدني.

وأصدر مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) توجيهات لتقديم دعم مالي لتعويض رياض الأطفال عن تأثير هذه الإجراءات، مع حث الحكومات المحلية على تعزيز تخصيص الأموال والرقابة لضمان استمرارية عمل الروضات ومنع تأخر الرواتب.

كما أكدت التوجيهات ضرورة تضمين رواتب معلمي رياض الأطفال العامة في الضمانات المالية لضمان دفعها كاملة وفي الوقت المحدد.

وتواجه الصين انخفاضاً مستمراً في عدد السكان للسنة الثالثة على التوالي في 2024، نتيجة تراجع معدلات المواليد بعد سياسة الطفل الواحد (1980-2015) والتوسع الحضري السريع.

وتُثني تكاليف رعاية الأطفال والتعليم المرتفعة، إلى جانب القلق بشأن فرص العمل، العديد من الشباب الصينيين عن الزواج وتكوين أسر، مما يفاقم الأزمة الديموغرافية التي حذر منها الخبراء.

وأكدت الحكومة الصينية التزامها بدعم رياض الأطفال لضمان استدامة عملها، مع التركيز على تحسين بيئة التعليم ما قبل المدرسي كجزء من استراتيجية أوسع لتحفيز معدلات المواليد.