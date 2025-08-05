في اكتشاف علمي مثير، كشف باحثون أن الحمض النووي البشري قد يحتوي على شفرة جينية من الممكن أن تُمكّننا من تحقيق نوع من السبات الشتوي مثل الحيوانات التي تستطيع البقاء على قيد الحياة في فترات طويلة من البرودة والحرمان من الطعام. بالرغم من أن البشر لا يستخدمون هذه «القوى العظمى» حالياً، إلا أن العلماء يعتقدون أن هذه الجينات قد تكون في متناول يدنا إذا تعلمنا كيفية تفعيلها.

وأظهرت الدراسة التي نُشرت في مجلة ساينس أن البشر يحملون نفس الجينات التي تمكّن الحيوانات مثل السناجب من مقاومة تلف الدماغ، وإبطاء الأيض، والخمول طويل الأمد. وقد أطلقت إحدى الباحثات، سوزان شتاينواند، على هذه الجينات «قوى خارقة ذات أهمية حيوية». وقالت إن البشر يمتلكون البنية الجينية اللازمة، ولكنهم يحتاجون فقط لاكتشاف كيفية تفعيل هذه السمات.

وركز الباحثون في دراستهم على موضع FTO الشهير في الجينوم البشري، والذي يرتبط عادة بالسمنة. ومع ذلك، لدى الحيوانات، وبالتحديد الفئران، يؤدي هذا الجزء إلى تمكين الحيوانات من التكيف مع ظروف السبات، مثل تخزين الدهون بشكل أسرع وحرقها ببطء.

وباستخدام تقنية كريسبر لتعديل الحمض النووي للفئران، لاحظ العلماء أن التعديلات الطفيفة أدت إلى تغييرات كبيرة في سلوك الفئران. بعضها اكتسب وزناً أسرع، بينما أحرقت أخرى الدهون ببطء أكبر. كما لوحظ أن بعض الفئران استطاعت البقاء في حالة خمول لفترات أطول دون تأثيرات سلبية.

ورغم أن الباحثين لا يعتقدون أننا قد نصل إلى حالة السبات الكاملة مثل الحيوانات، فإنهم يعتقدون أن هناك إمكانيات لتطبيق هذه الخصائص في مجالات مثل علاج الأمراض العصبية مثل الزهايمر أو السكري، والتعافي من الإصابات. قد تكمن الفائدة في تحفيز هذه السمات الجينية عن طريق أدوية مستقبلية، مما يتيح للبشر اكتشاف قدرات كامنة غير مستغلة في أجسامهم.

ويبقى السؤال الآن: إذا كان التطور قد أودع هذه الشيفرة في الحمض النووي البشري، ماذا سيحدث إذا استطعنا استخراجها وتفعيلها؟