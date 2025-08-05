أعلنت السلطات المحلية في المكسيك أن أعمال شغب اندلعت داخل سجن بولاية «فيراكروز» شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل 7 سجناء وإصابة 11 آخرين.

وأكد راديو (فرنسا الدولى)، أن أعمال الشغب اندلعت في سجن بمدينة «توكسبان» واستمرت طوال الليل.. مضيفا أنه في الصباح، تمكنت قوات الأمن، بدعم من الجيش، من دخول السجن لاستعادة النظام.

ووفقا لتقارير صحفية محلية مكسيكية، بدأ السجناء أعمال الشغب لمطالبة السلطات بضمان سلامتهم من سجناء ينتمون إلى خلية إجرامية عنيفة.

يشار إلى أن «كارتلات المخدرات» تخوض معارك فيما بينها في ولاية «فيراكروز»، حيث تنفذ عمليات خطف وسرقة وابتزاز.. وفي كثير من الأحيان، تنتقل الصراعات بين الكارتلات الإجرامية إلى السجون المكسيكية التي يعاني معظمها من مشاكل مزمنة مثل الاكتظاظ.