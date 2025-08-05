سجلت شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية زلزالا بقوة 6.0 درجات على مقياس ريختر، وذلك على بعد نحو 234 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.

ووفقا لبيان نشر على منصة «تليغرام»، وقع الزلزال على عمق 64.8 كيلومتر، حيث تأتي هذه الهزة في سياق النشاط الزلزالي المتزايد الذي تشهده المنطقة أخيرا، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وتقع شبه الجزيرة ضمن منطقة «حلقة النار» الشهيرة بنشاطها الزلزالي، وقد شهدت في 30 يوليو الماضي واحدا من أقوى الزلازل في تاريخها، حيث ضربتها هزة عنيفة بقوة 8.8 درجة، تبعتها هزتان أخريان بقوة 6.0 و5.1 درجة في اليوم التالي.

ويعد زلزال 30 يوليو الأقوى في المنطقة منذ عام 1952.