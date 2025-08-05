لقي شخصان مصرعهما وأصيب عشرة آخرون في حادث مأساوي وقع صباح الإثنين، عندما اصطدمت حافلة سياحية بقطار بضائع عند معبر سكة حديد في منطقة لينينغراد شمال غرب روسيا، بالقرب من مدينة سانت بطرسبرغ.

ووفقا لهيئة الطوارئ الروسية، وقع الحادث عندما حاولت حافلة السياحية التي كانت تقل مجموعة من الركاب، عبور معبر سكة حديد في منطقة لينينغراد، ولم تتمكن من التوقف في الوقت المناسب، ما أدى إلى اصطدامها بقطار بضائع كان يمر في تلك اللحظة، وأدى التصادم إلى أضرار جسيمة في الحافلة، وأسفر عن مقتل شخصين على الفور وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة، وتم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

وأفادت وكالة «تاس» الروسية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث ربما نجم عن إهمال سائق الحافلة، الذي لم يلتزم بإشارات المرور عند المعبر، وأشارت السلطات إلى أن إدارة منطقة لينينغراد فتحت قضية جنائية للتحقيق في ملابسات الحادث، مع التركيز على تقييم ظروف المعبر وسلامة إجراءات العبور.

وأظهرت صور متداولة الحافلة وقد تضررت بشكل كبير، مع حطام متناثر حول موقع الحادث، ما يعكس قوة التصادم. وأعربت السلطات المحلية في لينينغراد عن تعازيها لأسر الضحايا، وتعهدت بتقديم الدعم للمصابين، كما أعلن حاكم المنطقة، ألكسندر دروزدنكو، عن تشكيل لجنة تحقيق لفحص أسباب الحادث والتأكد من سلامة المعابر في المنطقة.

وتُعد منطقة لينينغراد، المحيطة بمدينة سانت بطرسبرغ، واحدة من المناطق الحيوية في روسيا، حيث تكثر فيها معابر السكك الحديدية التي تربط المدن الكبرى بخطوط الشحن. والحوادث المرتبطة بالقطارات ليست نادرة في روسيا، إذ شهدت البلاد عدة حوادث مماثلة في السنوات الأخيرة بسبب البنية التحتية القديمة في بعض المناطق أو عدم الالتزام بقواعد السلامة.

وفقا لتقرير صادر عن وزارة النقل الروسية عام 2023، تشكل معابر السكك الحديدية غير المؤمنة بشكل كافٍ أحد الأسباب الرئيسية لحوادث النقل في البلاد، وتُسجل سنويا مئات الحوادث التي تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية.