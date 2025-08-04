فرضت هيئة المنافسة الإيطالية (AGCM) غرامة قدرها مليون يورو (1.16 مليون دولار) على شركة الأزياء السريعة «شي إن»، وهي شركة صينية الأصل، اليوم (الإثنين)، بسبب تضليل العملاء بشأن الأثر البيئي لمنتجاتها.

وتعد هذه ثاني عقوبة مالية تتلقاها الشركة في أوروبا خلال أقل من شهرين، بعد أن فرضت فرنسا غرامة قدرها 40 مليون يورو في 3 يوليو بتهمة تقديم خصومات مزيفة وادعاءات بيئية مضللة.

واستهدفت الغرامة الإيطالية شركة «إنفينيت ستايلز سيرفيسز» المحدودة، وهي شركة مقرها دبلن تدير موقع «شي إن» الإلكتروني في أوروبا، بعد تحقيق في ممارسات «الغسل الأخضر» بدأته الهيئة في سبتمبر الماضي، فيما لم تصدر «شي إن» تعليقاً فورياً على القرار.

وأوضحت الهيئة الإيطالية أن الرسائل المتعلقة بالاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية على موقع «شي إن» كانت غامضة أو عامة أو مبالغاً فيها في بعض الأحيان، ومضللة أو ناقصة في أحيان أخرى.

وتبين أن ادعاءات الشركة بشأن تصميم النظام الدائري وقابلية إعادة تدوير المنتجات في مجموعة «إيفولو شي إن باي ديزاين» كانت كاذبة أو مربكة على الأقل، حيث بالغت الشركة في عرض الاعتمادات البيئية لهذه المجموعة التي تروج لها كملابس تُصنع بطرق أكثر استدامة ومسؤولية.

وأشارت الهيئة إلى أن «شي إن» قادت المستهلكين للاعتقاد بأن المجموعة مصنوعة من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير بالكامل، وهو أمر غير صحيح بالنظر إلى الألياف المستخدمة وأنظمة إعادة التدوير الحالية.

كما انتقدت الهيئة التزامات «شي إن» الغامضة والعامة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، مشيرة إلى أن هذه الالتزامات تتعارض مع زيادة انبعاثات الشركة في 2023 و2024.

وأكدت الهيئة أن تقييمها تأثر بواجب العناية المتزايد الملقى على «شي إن»، نظراً إلى عملها في قطاع الأزياء السريعة والفائقة السرعة، وهو قطاع شديد التلوث.

وتتولى الهيئة الإيطالية حماية المستهلكين إلى جانب الإشراف على المنافسة.