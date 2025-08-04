حقق الذكاء الاصطناعي (AI) طفرة هائلة، وأصبح جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، من كتابة رسائل البريد الإلكتروني إلى ترجمة الوثائق القانونية.

وضخت مؤسسات عالمية مثل مايكروسوفت وآبل وهيئة الصحة الوطنية البريطانية (NHS) استثمارات ضخمة في هذا القطاع، ما أدى إلى ظهور جيل جديد من المليارديرات الذين جنوا ثروات هائلة من هذا الانتعاش التكنولوجي، بحسب صحيفة «mail online».

ويتصدر الرئيس التنفيذي لشركة نفيديا جينسن هوانغ قائمة أثرياء الذكاء الاصطناعي بثروة تقدر بـ113 مليار جنيه إسترليني (151 مليار دولار).

فيما يقود هوانغ، البالغ من العمر 62 عاماً، شركة نفيديا، أكبر منتج عالمي للرقائق الإلكترونية المتقدمة التي تشغل تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل «تشات جي بي تي» و«ميتا إيه آي».

وبفضل الطلب المتزايد على هذه الرقائق، أصبحت «نفيديا» أول شركة في العالم تصل قيمتها إلى 4 تريليونات دولار في يوليو 2025، مع ارتفاع قيمة أسهم هوانغ بنسبة 300% خلال العام الماضي.

في الوقت ذاته، برز ألكسندر وانغ، البالغ من العمر 28 عاماً، كأصغر ملياردير عصامي في العالم بثروة تقدر بـ2.7 مليار جنيه إسترليني (3.6 مليار دولار) من خلال شركته «سكيل إيه آي».

وأسس «وانغ» الشركة عام 2016 بعد تركه دراسته في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وتقدم الشركة أدوات لتحويل البيانات الخام إلى تطبيقات ذكاء اصطناعي وتعلم آلي، وتخدم أكثر من 300 عميل مثل جنرال موتورز، وغوغل، وميتا، وبلغت قيمة الشركة 10.5 مليار جنيه إسترليني في 2024.

الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» المطورة لـ«تشات جي بي تي» سام ألتمان يمتلك ثروة قدرها 1.4 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار دولار). وعلى الرغم من قيادته لشركة قيمتها 225 مليار جنيه إسترليني، فإن ثروته تأتي من استثمارات خاصة في شركات مثل سترايب وريديت وهيليون للطاقة النووية.

أما فيل شو، البالغ من العمر 55 عاماً، فقد جمع ثروة قدرها 1.3 مليار جنيه إسترليني من خلال شركته «ترانس بيرفك» للترجمة بالذكاء الاصطناعي، التي حققت إيرادات تقدر بـ976 مليون جنيه إسترليني في 2024.

داريو أمودي، البالغ من العمر 42 عاماً، يمتلك ثروة تقدر بـ901 مليون جنيه إسترليني من خلال شركته «أنثروبيك»، التي أسسها مع 6 من زملائه السابقين في «أوبن إيه آي» عام 2021. وقاد أمودي تطوير تقنية التعلم المعزز التي تتيح للذكاء الاصطناعي الاستفادة من التغذية الراجعة البشرية، ما جعل قيمة أنثروبيك 46.2 مليار جنيه إسترليني.

وفي الصين، برز ليانغ وينفنغ، البالغ من العمر 40 عاماً، بثروة تقدر بـ751 مليون جنيه إسترليني من خلال شركته «ديب سيك»، التي أطلقت نموذج «ديب سيك-آر1» الذي تفوق على «تشات جي بي تي» في بعض المقاييس بتكلفة أقل بنسبة 95%.

كما يبرز ياو رونهاو، البالغ من العمر 37 عاماً، بثروة تقدر بـ977 مليون جنيه إسترليني من خلال شركته «بابير غيمز»، التي طورت لعبة المواعدة الافتراضية «لوف آند ديب سبيس» التي تجذب 6 ملايين لاعب شهرياً في الصين.

ومع ذلك، حذر كاي-فو لي، خبير الذكاء الاصطناعي الصيني، من أن نصف الوظائف الحالية قد تُستبدل بالذكاء الاصطناعي خلال 15 عاماً، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى الإبداع والتخطيط الاستراتيجي المعقد والتفاعل الإنساني العاطفي، ما يتطلب إعادة تدريب العمال لمواجهة هذا التحول.