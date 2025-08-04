ألقت الشرطة النيوزيلندية القبض على امرأة أمس (الأحد)، بعد العثور على طفلة تبلغ من العمر عامين على قيد الحياة داخل حقيبة سفر موضوعة في صندوق الأمتعة بحافلة ركاب تابعة لشركة InterCity، أثناء توقفها في بلدة كايوكا شمال مدينة أوكلاند.

لاحظ سائق الحافلة حركة غير معتادة داخل إحدى الحقائب خلال توقف مخطط له، بعد أن طلب أحد الركاب الوصول إلى الأمتعة. وعند فتح الحقيبة، فوجئ السائق بوجود الطفلة التي كانت شديدة السخونة لكنها بدت سليمة جسدياً، وتم نقلها فوراً إلى المستشفى، حيث بقيت تحت الرعاية الطبية.

وتم توجيه تهمة إهمال أو إساءة معاملة طفل للمرأة المشتبه بها، ومن المقرر مثولها أمام المحكمة. ولم تكشف الشرطة هويتها أو المدة التي قضتها الطفلة داخل الحقيبة، كما لم يُعلن عن خط سير الحافلة.

وأكدت شركة InterCity في بيان لوسائل الإعلام، أن الحافلة تتبع لها، مشيرة إلى أن الأطفال دون سن الثالثة يمكنهم السفر مجاناً على حضن شخص بالغ.

وأثارت الحادثة صدمة كبيرة، وسط دعوات لتحقيق موسع لكشف ملابسات الواقعة ودوافع المتهمة.