في اكتشاف جديد، عثر سائح في جزر هبريدس الخارجية على قنديل بحر يُعتقد أنه انقرض منذ نحو 50 عامًا. كان قنديل البحر المعروف باسم ديباستروم سياثيفورم، تم رصده آخر مرة في المياه عام 1976، قبل أن يُعتبر من الأنواع المنقرضة، إلا أن السائح نيل روبرتس الذي كان يستمتع بزيارة برك الصخور، اكتشف أربعة من هذه الكائنات البحرية العائمة، ليُفاجئ العلماء بوجودها الحي في المياه مرة أخرى.

وقد أكد جاي فريمان، محرر مجلة الحياة البرية البريطانية، اكتشاف روبرتس بعد أن قام بزيارة الموقع ووجد المزيد من قناديل البحر هناك. ووصف فريمان هذا الاكتشاف بالاستثنائي، قائلًا: «كان الأمر أشبه برؤية شبح». وأضاف أن هذا النوع النادر يُعد جزءًا من مجموعة من 50 نوعًا معروفًا من قناديل البحر ذات السيقان، التي تختفي عن الأنظار عادة نظرًا لأسلوب حياتها الثابت.

وتفاعل العلماء مثل ألين كولينز من متحف سميثسونيان ووصفوا الاكتشاف بأنه «رائع حقًا»، معربين عن أملهم في أن يُساهم هذا الكشف في فهم أفضل لهذه الأنواع النادرة. وبدورها أكدت كريستين جونسون من مركز التسجيل البيولوجي في جزر هبريدس الخارجية أن هذا الاكتشاف يعد تذكيرًا بقيمة ملاحظة البيئة من حولنا، حيث يمكن أن تكون الاكتشافات القيمة في أبسط الأشياء اليومية.

ويعكس هذا الاكتشاف الأمل في إعادة اكتشاف الأنواع البحرية التي كان يُعتقد أنها اختفت، وهو دعوة لتجديد الاهتمام بحماية البيئة البحرية.