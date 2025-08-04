وفقًا لدراسة حديثة، يتبين أن أغاني التزاوج التي تصدرها فقمات النمر تحت الجليد تشبه بشكل غريب أغاني الأطفال البشرية المعروفة. وذهبت الدراسة المنشورة في مجلة «بيهافيور» إلى أن هذه الفقمات تغني بأسلوب يمتاز بالتكرار والنمطية، ما يجعل أغانيها مريحة وسهلة التنبؤ، تمامًا مثل أغاني الأطفال الشهيرة.

وتستمر هذه الفقمات في إصدار أصواتها المتكررة لمدة تصل إلى 13 ساعة في الليل، في إطار سعيها لجذب الانتباه ولفت نظر الفقمات الأخرى. في موسم التزاوج، من أكتوبر إلى يناير، يُنتج الذكور هذه الأصوات في محاولة لتأكيد وجودهم وتفادي تجاهلهم بين الأصوات المتشابهة.

وفي الدراسة، استخدم العلماء تقنيات تحليل الصوت لقياس مدى تكرار الأنماط الصوتية، فوجدوا أن أغاني فقمات النمر تتمتع بترتيب معين يجعلها أكثر سهولة في التذكر والتمييز. وأكدت الباحثة تريسي روجرز، التي بدأت في تسجيل هذه الأغاني في التسعينيات، أن تكرار الأنماط الصوتية يساهم في تحسين القدرة على تمييزها وفهمها.

من الناحية العلمية، فإن فهم هذه الأغاني المنهجية يُعد خطوة كبيرة في دراسة التواصل بين الثدييات. يكمن في هذا الاكتشاف أهمية كبيرة لفهم تطور الإدراك والتواصل في عالم الحيوان، وربما يكشف أيضًا عن أسرار تطور الغناء في الثدييات.