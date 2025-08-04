عُثر على وشوم مفصلة ومحفوظة بدقة على مومياء لامرأة من حضارة بازيريك البدوية، دُفنت في جليد سيبيريا منذ نحو 2500 عام، وتحديدًا في عام 300 قبل الميلاد. وكشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Antiquity أن هذه الوشوم تم تنفيذها بدقة فائقة باستخدام أدوات متعددة وتقنيات متقدمة، ما يجعلها من أكثر أشكال الحبر القديم تطورًا التي تم توثيقها حتى الآن.

واستخدم الباحثون التصوير الرقمي بالأشعة تحت الحمراء القريبة لكشف تفاصيل كانت تبدو باهتة لعقود، وتبيّن أن الوشوم تتضمن مشاهد قتال وحيوانات أسطورية، مرسومة بخطوط متجانسة ودقيقة. وتشير الأدلة إلى أن العملية تمت على مراحل، ربما على يد رسام واحد في جلسات متعددة أو بمشاركة أكثر من شخص.

ورغم عدم العثور على الأدوات المستخدمة، يُعتقد أنها كانت مصنوعة من مواد قابلة للتحلل مثل الأشواك النباتية، فبعض الخطوط رُسمت بنقطة واحدة، وأخرى باستخدام حزم من الأشواك المرتبطة بخيوط.

وأثارت أماكن الوشوم وكون بعضها مقطوعًا أثناء التحنيط تساؤلات حول الدور الذي تمثله في تلك الثقافات المنقرضة. وقال المؤرخ مات لودر إن هذه الوشوم تمثل أكثر من مجرد رموز فنية، بل تعكس قرارات وطقوسًا شخصية لأناس عاشوا قبل أكثر من ألفي عام. ورغم مرور الزمن، ما زالت هذه العلامات تحكي قصصهم بوضوح.