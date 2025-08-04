اعترضت مقاتلات أمريكية، (الإثنين)، طائرة مدنية بعد دخول المجال الجوى المحظور فوق منتجع الرئيس الأمريكى دونالد ترمب بنيوجيرسى.

وأوضح بيان القيادة المشتركة للدفاع الجوي لأمريكا الشمالية «نوراد» أن الطائرة المدنية اخترقت منطقة الحظر الجوي المؤقتة التي فُرضت لحماية محيط النادي، وتم توجيهها بأمان إلى خارج المجال المحظور.

وأفادت (NORAD) بأن الطائرة دخلت منطقة حظر طيران مؤقت نحو الساعة 12:50 ظهرًا (بتوقيت نيوجيرسي).

وأضافت القيادة أنه «تم إطلاق مشاعل تحذيرية خلال عملية الاعتراض»، وخاطبت الطيارين قائلة: «أيها الطيارون: يُرجى مراجعة إشعارات التحذير قبل كل رحلة».

وأوضحت قناة «فوكس نيوز» أن الطائرة المدنية دخلت عن طريق الخطأ منطقة حظر الطيران التي فرضها الرئيس ترمب فوق منتجع «بيدمينستر» بولاية نيوجيرسي.

وتعدّ هذه المرة الثانية، خلال أسبوع واحد، الذي تعترض فيه مقاتلات قيادة الدفاع الجوي الشمالية طائرةً انتهكت المجال الجوي المحظور فوق بيدمينستر، نيوجيرسي.